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江西鄱陽出現漫堤潰堤 多處洪峰超過1998長江水災

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
江西防汛抗旱指揮部表示，江西五條主要河流及長江均已出現大洪水，部分地方觀測的洪水水位已超過1998年，出現歷史最高紀錄。取自中新網
江西防汛抗旱指揮部表示，江西五條主要河流及長江均已出現大洪水，部分地方觀測的洪水水位已超過1998年，出現歷史最高紀錄。取自中新網

大陸暴雨和洪水持續，長江流域多省防汛形勢嚴峻。在江西，70個縣區降雨超250毫米，大陸最大的淡水湖鄱陽湖至少兩處出現潰堤。有當地村民驚嘆：比1998年的洪水還嚴重。在湖北，強降雨帶來的洪水致620多萬人受災，因災死亡15人。

據江西省通報，上饒市7月6日以來普降大到暴雨，截止目前，全市至少113萬人受災，直接經濟損失達9億元人民幣。在上饒市鄱陽縣，已有14座圩堤出現漫堤決口險情，十多個村莊被淹。

桂湖村就是被淹村莊之一，據星島網報導，52歲的村民黃中發說：「長這麼大，從沒見過這麼大的洪水，村裏老人說上一次村口圩堤決口還是1958年，如今村子四面是水，就像個孤島一樣。」「那天晚上8點半左右，下游的圩堤倒了之後，村子就停電了，晚上一片漆黑，啥也看不見，水隨後就沒過了村裏馬路，村裏也響了鑼提醒村民暫時轉移至高處避險。水來得太急太快，很多家電用品都沒來得及轉移，一會功夫水就沒過了一樓，大部分村民都是一宿未睡，在二樓守了一夜，那晚沒人敢睡，時不時打著手電筒看看窗外的水漲到了什麼位置。」

江西防汛抗旱指揮部表示，江西五條主要河流及長江均已出現大洪水，部分地方觀測的洪水水位已超過1998年，出現歷史最高紀錄，預計鄱陽湖出口控制站即湖口站水位將達到甚至突破1998年水位的可能性很大。

大陸水利專家陳桂亞表示，長江委正在啟動洲灘民垸運用和蓄滯洪區運用準備方案，如果不分洪肯定超過1998年洪水水位。由於鄱陽湖湖口距離三峽水庫較遠，再加上鄱陽湖水系自身來水較大，所以三峽水庫調度對鄱陽湖水位的調蓄作用很有限。不過目前三峽水庫已減少出庫水量，盡可能減輕中下游防洪壓力。

另據湖北省應急管理廳通報，過去四日因降雨引發的洪澇災害，已令該省623萬人受災，3400多間房屋倒塌，直接經濟損失125億元人民幣。湖北的五大湖泊三個的水位已超過警戒線，十大型水庫超防汛警戒線。湖北省的氣象災害應急響應已達到最高級的四級。

鄱陽湖 水庫 人民幣

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