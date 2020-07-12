陸專家：今晨唐山地震屬老震區正常活動 無需過度擔心

「被冒名偷走的人生，誰來償還？」中國近期延燒的冒名頂替上大學事件，因為山東省陳春秀案引發社會輿論的憤怒。現年36歲的陳春秀出身自農民家庭，在2004年高考「落榜」之後沒有繼續升學，而是為了生計四處打工；為了一圓始終沒完成的大學夢，2019年重新報考成人高考，但沒想到卻發現自己的身分，早已被人冒充頂替、還代替自己完成了學業。陳春秀案在今年曝光後，迫使地方不得不展開調查，因此揭開了長久以來數百人、甚至可能更多人受害的冒名頂替弊案。幕後結構性的徇私舞弊，更指向了地方上的權勢者——巨商與政官的勾結。

2020-07-11 13:02