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陸專家：今晨唐山地震屬老震區正常活動 無需過度擔心
據中國地震台網測定，7月12日6時38分在河北唐山市古冶區(北緯39.78度，東經118.44度)發生5.1級地震，震源深度10公里。河北、天津、北京、遼寧等地均有震感。
針對此次地震，中國地震台網中心研究員孫士鋐認為，這屬於唐山老震區一次正常的能量釋放，也是老震區比較正常的活動狀態，民眾無需對此太過擔心。
孫士鋐指出，1976年後，唐山地區5級左右的地震曾數次出現。此次地震震級為5.1級，屬於中等地震。
他認為，應該不會造成什麼破壞，是老震區一次正常的能量釋放，近期發生5級以上地震的可能性也不會很大。
據中新網報導，媒體從唐山市消防救援支隊獲悉，截至目前，該支隊指揮中心未接到相關報警，無人員傷亡，交通道路情況良好。
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