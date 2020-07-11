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北京新發地市場牛羊肉大廳續封 其他區域已恢復

中央社 / 台北11日電

北京最大的農產批發市場新發地市場6月中旬傳出疫情後封閉。隨著疫情趨緩，疾控專家今天表示，除因溯源因素牛羊肉大廳還需要繼續封閉一段時間外，其他區域經消毒、評估後現已經恢復。

據央視新聞app（應用程式），北京下午召開第148場疫情防控記者會。中國疾病預防控制中心消毒學首席專家張流波在答記者問時表示，新發地市場經過嚴格消毒過程控制和結果評價，所有點位消毒效果均合格。

張流波表示，新發地市場環境在終末消毒完成後已經達到無害化，原有的汙染已經被封閉消除。目前，除因溯源原因牛羊肉大廳還需要繼續封閉一段時間外，其他區域已經恢復。

北京市委宣傳部副部長徐和建則在會中宣布，在常態化防控下，除中高風險地區，進返京人員需持有到京前7天內核酸檢測陰性證明外，其他所有地區進返京人員持健康碼綠碼在測溫正常且做好防護的前提下，可自由有序流動，不需在進返京時提供核酸檢測陰性證明。

新發地是北京最大的農產批發市場，當地商販、工作人員在6月11日傳出2019冠狀病毒疾病本土確診病例。

北京豐台區市場監管局、豐台區衛健委會在6月12日通報，「經檢測，在市場從業人員及環境中檢出新冠病毒核酸陽性」。自隔天凌晨3時起，新發地批發市場暫時休市，進行全面的衛生整治和環境消毒。

北京 疫情

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