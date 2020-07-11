鄱陽湖將爆發大洪水 江西防汛應急調升至最高級

江西省水文局指出，結合當前江西五大河川及長江雨水情勢，預計鄱陽湖將發生「流域性大洪水」。江西省因此於11日10時起，將防汛II級應急響應提升至I級，亦即為大陸防汛最高等級。長江委水文局也已發出鄱陽湖湖區洪水最高等級「紅色預警」。

大陸防汛應急響應分為四級，I級應急響應為最高級別，預警標準為預計3小時內降雨量將達100毫米以上，或者已達100毫米以上且降雨可能持續。

發布I級響應後，地方政府及相關部門除必須依職責做好防暴雨應急和搶險工作，還必須停止集會、停課、停業，做好各類突發性災害的全面防範和危險區人員的撤離工作。

江西多地6日起，持續遭遇暴雨乃至特大暴雨襲擊。中新社報導，截至11日11時30分，已導致江西全省505.3萬人受災，直接經濟損失達人民幣60.2億元（約新台幣253億元）。

根據江西省應急管理廳消息，11日，江西省河道超警戒站數已達33個。當日8時，中國最大淡水湖鄱陽湖標誌性水文站「星子站」水位達到22.26公尺，超警戒3.26公尺。

鑒於當前防汛形勢，江西省防汛抗旱指揮部決定於11日10時，將防汛II級應急響應提升至I級。

江西省防汛抗旱指揮部在10日晚間召開的記者會上稱，目前江西面臨洪水和暴雨的雙重考驗，還頂著沿江濱湖圩堤防守和強降雨防禦的雙重壓力。