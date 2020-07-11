泛民初選前夕 港警搜香港民意研究所 查洩警員資料

香港民主派立法會選舉初選今明兩天舉行，港警昨天卻帶著搜查令到協助執行初選的香港民意研究所，稱疑有資料外洩，帶走電腦與文件。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀今天凌晨表示，警方了解過電腦系統的出入活動等後，未有檢走電腦。鍾庭耀強調研究所不做違法的事，初選不受影響。

投票延至中午開始

香港電台、明報報導，受委託舉行初選的民主動力今天凌晨在facebook公布，由於警方突然進入香港民研對其電腦系統進行調查，導致初選的最後階段準備工作被延誤，故今日所有服務站的開放時間須延後至中午12時。民主動力重申，初選使用另一獨立電腦系統，警方的調查不影響初選，技術團隊亦考慮到系統安全問題，正重設加密匙。

中央社綜合香港媒體報導，港警稱近日接獲市民報案，懷疑有市民包括警員的資料外洩，10日下午網路安全及科技罪案調查科人員到香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室搜查。警方帶走包括電腦、文件在內的證物，但沒有拘捕任何人。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，由於近日研究所被駭客入侵，不清楚警方所稱「不誠實使用電腦」的是什麼人。他表示，電腦儲存恆常調查研究對象的個人資料，但初選的資料則儲存在另外的電腦，沒有被警方帶走，民主派初選不受影響，暫時沒有證據事件與初選有關。

鍾劍華表示，他不揣測警方是否為打壓初選，但稱初選前一日發生「似乎很巧合」。協調初選的前立法會議員區諾軒認為，警方行動旨在打壓初選，呼籲市民處變不驚。

明報報導，民研主席及行政總裁鍾庭耀11日凌晨近1時表示，與警方了解後，警方現從兩個方向調查，包括民研有否被駭客入侵，以及民研本身有否洩漏資料；與警方溝通後，暫不需檢走所有電腦。

據報導，鍾稱民研的電腦系統涉及不少民調及初選敏感資料，擔心會因警方調查而外洩，強調會誓死保衛所有個人資料，在陽光下與執法機構合作。他說即使警方檢走整套電腦系統，也不會影響11日的初選，強調會繼續做專業民調，絕不犯法。

鍾劍華表示港大民意研究計畫於2013、14年接受警方委託做調查，其後只保留當時的調查數據，外洩的警員個人資料並不在民研的電腦系統內。他說一般完成民調後最多六個月，會全部刪除有關的個人資料。