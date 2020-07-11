快訊

政院擬具聘約人員草案 學者：未來政府會有更多口譯哥

「快去救若盈！」倖存海軍女中士今出院 憶已故學長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官民生死博弈 許章潤被捕彰顯的圖景

世界日報 / 社論

北京清華大學法學院前教授許章潤，6日在北京昌平家中被警察帶走，罪名為涉嫌「嫖娼」。許章潤被視為大陸自由派代表人物，從2018年7月開始，多次發表批評中共及習近平當局文章，針砭時政，重話批評中共總書記習近平，被清大停職停課。許章潤此次被捕，顯示中國民間與官方政治博弈似已近「生死存亡」地步。

單從許章潤嚴詞斥責中共體制和領導人的用語尖銳和激烈，就可看出大陸敢言知識分子與中共政治倒退，彼此已出現「生死對決」、勢不兩立現象。

2018年7月，許章潤發表「我們當下的恐懼與期待」，譴責取消國家主席任期制倒行逆施，直指習近平修憲取消任期制「等於一筆勾銷了30多年的改革開放，一巴掌直要把中國打回那個令人恐懼的毛時代」。他明確要求恢復國家主席任期制，平反六四。

新冠疫情爆發後，許又在「憤怒的人民不再恐懼」一文中怒吼道：瘟疫散布全球，中國幾成世界孤島，30多年改革開放，辛苦積攢的開放性狀態，至此幾乎毀於一旦。他直指「壟斷一切、定於一尊的『組織性失序』和只對上負責的『制度性無能』，尤其是『保江山』的一己之私而置億萬國民於水火的『道德性敗壞』」。他怒斥中國最高領導人「無恥之尤」，「民心喪盡」，讓人民憤慨。

5月21日，許章潤再發表「世界文明大洋上的中國孤舟—全球體系背景下新冠疫情的政治觀與文明論」文章，指「幾年來國家政治之逐漸全面倒返毛氏極權與國際體系中之日益政治孤立，造成了世界文明大洋上的中國孤舟這一危殆景象」。他直截了當說「夠了，這發霉的造神運動，淺薄的領袖崇拜；夠了，這嗜血的紅朝政治、貪得無厭的黨國體制；夠了，這七年來的荒唐錯亂、一步步的倒行逆施」。許章潤自知將迎來很大危險，表示「此番作文，預感必有新罰降身」；「抑或竟為筆者此生最後一文，亦未可知」。

除了許章潤，敢於對中共制度性倒退公開指責者不乏其人。儘管習近平治下中共對知識分子的打壓空前絕後，許多人害怕因言入罪，漸漸不敢公開說話，但仍有像許章潤這樣敢怒髮衝冠，拔劍問鼎者。

今年元旦，逃亡中的許志永在網上發表「改變—2020新年獻詞」，批評中國當今內政和外交、經濟各方面做法倒退。武漢疫情爆發之初，他又發表「勸退書」，請習近平讓位，引咎辭職。3月，中共紅二代任志強不點名批判習近平，是渴望權力的小丑，是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑。5月，前華東政法大學副教授張雪忠發表近萬字致中國全國人大公開信，呼籲盡早啟動國民制憲程序，努力實現政治和平轉型。

許章潤敢於高喊「憤怒的人民不再恐懼」，置個人生死於不顧，是因中共最高層「壟斷一切、定於一尊的組織性失序」、只對上負責的「制度性無能」，以及為「保江山」的一己之私而置億萬國民於水火的「道德性敗壞」與「無恥之尤」。同樣，許志永的「勸退書」、任志強不點名揭露「渴望權力的小丑」，張雪忠呼籲動國民制憲程序等，都緣於中共最高領導人政治上大開歷史倒車，社會萬馬齊喑，窒息難當。

面對知識分子的憤怒與不畏死，中共一如既往採取「毫無下限的誣陷」。警方抓走許章潤的理由是「在四川成都嫖娼」，想在名譽上搞臭他。許章潤兩年多前就預言，當局會設法誣陷他嫖娼。類似低級作法不勝枚舉。譬如，倡言習近平引咎辭職的許志永，當年到法庭給異議人士作證路上，在公車上被指為「扒手」而被公安扣押。然而，正如美國學者黎安友所，這樣做「丟人的不是許章潤教授，丟人的是中國政府」。

中共對異議人士打壓，已到登峰造極地步。美國聯調局局長雷伊指控中共「獵狐計畫」，追查海外批評者，要求當事人「返回中國或自殺」，否則威脅逮捕在中國的家人。據報導，中共內部已設立政治安全專項組，以維護政治安全，被評論比喻是否為「蓋世太保」。

中共各種困境下，危機感與日俱增，憂慮政權不保。鎮壓變本加厲，正是知識分子和反對人士不惜失去自由，也大膽挑戰中共的根源。政治倒退和對社會嚴控，不僅壓不住民間積聚的戾氣，可能迫使更多許章潤式人物湧現。正如今天港人說的：民不畏死，奈何以死懼之。

習近平 疫情

延伸閱讀

709大抓捕事件5週年 德法關注維權律師處境

中共海外「獵狐」 FBI開始出手反制

許章潤被捕 陸委會：中共應尊重言論自由、勿政治迫害

習近平獵狐計畫鎖定美國公民 FBI要介入

相關新聞

寒門農工的失竊人生：陳春秀案，被冒名頂替上大學的官商黑幕

「被冒名偷走的人生，誰來償還？」中國近期延燒的冒名頂替上大學事件，因為山東省陳春秀案引發社會輿論的憤怒。現年36歲的陳春秀出身自農民家庭，在2004年高考「落榜」之後沒有繼續升學，而是為了生計四處打工；為了一圓始終沒完成的大學夢，2019年重新報考成人高考，但沒想到卻發現自己的身分，早已被人冒充頂替、還代替自己完成了學業。陳春秀案在今年曝光後，迫使地方不得不展開調查，因此揭開了長久以來數百人、甚至可能更多人受害的冒名頂替弊案。幕後結構性的徇私舞弊，更指向了地方上的權勢者——巨商與政官的勾結。

夫殺妻後跳樓屋成凶宅 法拍價近千萬仍吸引2萬人看房

一般民眾買房都會避開凶宅，不過對於部分民眾而言，凶宅恐怕是一個便宜買房的機會。中國杭州一戶兩房兩廳的房子近期遭到法拍，前屋主在房內刺殺妻子後，便在該屋跳樓輕生，而這間房子雖然曾經發生命案，但法拍的評估價格仍落在人民幣220萬（新台幣927萬元）左右，與附近二手房價差不多，不過這間房子一上線拍賣，仍吸引2萬多人觀看，甚至已有3組人預約看房。

大媽徒手捉野鴿「彎脖」塞塑膠袋 自稱救鴿遭砲轟

繼之前多次有男子活捉鷺鳥後，最近有網民於facebook上傳片段，表示有大媽於街頭竟活捉野鴿，以白色膠網套着鴿子再放進塑膠袋內，最後更打結綁實袋口。拍片者見狀即上前質問大媽，指彎曲鴿子的頸部「易斷」，

準教師自稱「蘿莉控」為接近小女生教書 機關否決其教師資格

為了接近小女生才當教師，無論怎樣看都很難是正當理吧？日前大陸1名師範大學的準教師，在社交平台坦言自己是「蘿莉控」，當教師及教跳舞都是想接近可愛女生，「不出意外的話，我老婆會小我10歲」。其言論引起網民

台北女孩 家鄉仙草帶到成都

台北女孩宓欣怡的成都生活開始於2009年。那一年，她因愛情放棄了海外的工作，來到四川成都定居。在朋友的鼓勵下，她決定創立...

泛民初選前夕 港警搜香港民意研究所 查洩警員資料

香港民主派立法會選舉初選今明兩天舉行，港警昨天卻帶著搜查令到協助執行初選的香港民意研究所，稱疑有資料外洩，帶走電腦與文件。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀今天凌晨表示，警方了解過電腦系統的出入活動等後，未有檢走電腦。鍾庭耀強調研究所不做違法的事，初選不受影響。

官民生死博弈 許章潤被捕彰顯的圖景

北京清華大學法學院前教授許章潤，6日在北京昌平家中被警察帶走，罪名為涉嫌「嫖娼」。許章潤被視為大陸自由派代表人物，從2018年7月開始，多次發表批評中共及習近平當局文章，針砭時政，重話批評中共總書記習近平，被清大停職停課。許章潤此次被捕，顯示中國民間與官方政治博弈似已近「生死存亡」地步。

大陸「一個人生活」的成年人 明年將達9,200萬

30多年前，張艾嘉那首《愛情有什麼道理》，一開頭就唱道：「其實，一個人的生活也不算太壞。」而今天在中國大陸，自願或被迫感...

香江風情／涼了中環 熱了倫敦

香港這地方，從來冷熱不均，夏天街客熱得滿頭大汗，中環白領麗人在冷氣間要裹緊羊毛衫。不過現在問題來了，中環寫字樓特別是甲級...

集團買賣論文詐騙600多萬 辦公室掛「誠信贏天下」笑翻網

近日雲南昆明刑偵支隊協助江蘇泰州警方破獲一個以「買賣、代發論文」實施詐騙的集團，值得注意的是，這些只有國、高中文憑的嫌犯，成功作案1000多起，而詐騙的對象竟然主要是博士、副教授等「高級知識分子」。

觀察站／新安江大洩洪 「九孔只能祈禱」

庚子年大災年，中國大災是洪水。自6月「桂林洪水甲天下」後，水情糾纏繞長江，目前上中游重慶洪峰，武漢泡湯，上海第一高樓雨中成「水簾洞」，杭洲再添西湖。但懂水利專家說，汛情是否凶險，還是四個字「壩上壩下」。

鄂河川潰堤 300解放軍徒手搶救重現1998年搶險

長江流域豪雨成災，湖北省武穴市花橋鎮境內的荊竹河河堤8日下午5時許發生潰堤。在大型機械無法運作下，300多名中共解放軍官兵徒手搶救，重現1998年長江流域洪災官兵搶險的景象。

熱門新聞

演活春宮！香港情侶計程車愛撫 影片瘋傳男方疑似上市高層

大陸海關從進口冷凍南美白蝦外包裝檢出新冠病毒

陸委會官網明列 被港版國安法「消失」的高風險族群

準教師自稱「蘿莉控」為接近小女生教書 機關否決其教師資格

做最壞準備 傳中國國有銀行研擬美元斷供對策

哈薩克稱不明肺炎是假新聞 陸：盼了解更多訊息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。