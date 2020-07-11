江西水情全面告急 九江江洲呼喚遊子回鄉抗洪
7月以來，受省內持續強降雨和長江上游洪水來襲影響，江西境內河川水位近日全面上漲，多條主要河川陸續報發洪水。目前岌岌可危的九江市江洲鎮，更因防洪人力不足，緊急呼籲外地遊子迅速回鄉「共抗洪魔」。
據中新社報導，大雨及洪水已經導致江西473.2萬人受災，直接經濟損失人民幣56.4億（約新台幣237億元）。江西境內中國最大淡水湖鄱陽湖將發生流域性大洪水。
江西省防汛抗旱指揮部在10日晚間召開的記者會上表示，7月以來，江西北部和中北部地區多次遭受暴雨或大暴雨襲擊，降雨總量達到常年的3倍以上。
江西省水利廳副廳長徐衛明說，特別是7月6日以來，贛北普降暴雨、大暴雨。饒河、信江、修河及鄱陽湖先後多次發生洪水和超警戒洪水，多站點水位甚至超過歷史紀錄。
目前情勢危急的江州鎮，據新華網報導，為一座由江水沖積形成的江心島鎮，四面被江水包圍，因此歷史上就曾多次遭遇洪澇災害。在許多江洲鎮人的記憶中，每逢汛期來臨，家家戶戶都要派人上堤巡險。
九江市柴桑區應急管理局長劉玉南表示，江洲大堤每隔200公尺就有一座防汛哨所，以確保出現險情能第一時間處置。
但如此嚴密的防汛體系需要大量人力支撐，過去汛期不少在外地打工的年輕人都會主動回鄉、義務投身抗洪，這已成為江洲鎮的傳統。
上海《澎湃新聞》指出，截至10日8時，九江段水位已經達到21.98公尺的特高水位，超警戒水位2.48公尺。而且未來一段時間長江中下游還將持續強降雨，水位勢必會繼續上漲，防汛形勢萬分嚴峻。
為此，江洲鎮防汛抗旱指揮部10日發布致在外鄉親公開信表示，「鄉親們，當您看到這封信時，咱們的家鄉，這片孕育無數兒女的沃土，美麗的江洲島，正在遭遇洪魔的侵襲。」
公開信稱，目前江洲在家常住人口僅7,000多人，且多為留守老人和婦女，實際全部可用勞動力不足1,000人。面對34.56公里長的堤壩，防汛人手嚴重短缺。
江洲鎮防汛抗旱指揮部因此呼籲，江洲在外地18至60周歲的父老鄉親迅速回赴江洲「共抗洪魔」。
中新社指出，目前江西正面臨洪水和暴雨的雙重考驗，頂著沿江濱湖圩堤防守和強降雨防禦的雙重壓力。據氣象預報，14至15日，贛北北部還有一次降水過程。
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