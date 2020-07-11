夫殺妻後跳樓屋成凶宅 法拍價近千萬仍吸引2萬人看房

一般民眾買房都會避開凶宅，不過對於部分民眾而言，凶宅恐怕是一個便宜買房的機會。中國杭州一戶兩房兩廳的房子近期遭到法拍，前屋主在房內刺殺妻子後，便在該屋跳樓輕生，而這間房子雖然曾經發生命案，但法拍的評估價格仍落在人民幣220萬（新台幣927萬元）左右，與附近二手房價差不多，這間房子一上線拍賣，吸引2萬多人觀看，甚至已有3組人預約看房。

根據「梨視頻」報導，中國浙江杭州這間兩房兩廳的房子，面積有93坪，近期被放上網路線上拍賣，且一上線就有2萬多人觀看，甚至有3組人已預約看房，不過當地鄰居表示這間房子其實是一間凶宅，他說「夫妻吵架把老婆搞一刀，他自己跳下來了，沒住了，一出事就封掉了，女兒到姨媽家去住了，後來這裡搞了搞衛生，法院封起來了」。

不過這間凶宅法拍價卻與附近二手房的價格相去不大，法拍的評估價格落在人民幣220萬（新台幣927萬元）左右，不過對此有民眾仍表示會購買，採訪路人表示「沒必要去信這些，不信這些的」，而二手房產中介則表示若凶宅能降價20%，吸引力就會較大一些。

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