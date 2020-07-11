聽新聞
test
0:00 / 0:00
夫殺妻後跳樓屋成凶宅 法拍價近千萬仍吸引2萬人看房
一般民眾買房都會避開凶宅，不過對於部分民眾而言，凶宅恐怕是一個便宜買房的機會。中國杭州一戶兩房兩廳的房子近期遭到法拍，前屋主在房內刺殺妻子後，便在該屋跳樓輕生，而這間房子雖然曾經發生命案，但法拍的評估價格仍落在人民幣220萬（新台幣927萬元）左右，與附近二手房價差不多，這間房子一上線拍賣，吸引2萬多人觀看，甚至已有3組人預約看房。
根據「梨視頻」報導，中國浙江杭州這間兩房兩廳的房子，面積有93坪，近期被放上網路線上拍賣，且一上線就有2萬多人觀看，甚至有3組人已預約看房，不過當地鄰居表示這間房子其實是一間凶宅，他說「夫妻吵架把老婆搞一刀，他自己跳下來了，沒住了，一出事就封掉了，女兒到姨媽家去住了，後來這裡搞了搞衛生，法院封起來了」。
不過這間凶宅法拍價卻與附近二手房的價格相去不大，法拍的評估價格落在人民幣220萬（新台幣927萬元）左右，不過對此有民眾仍表示會購買，採訪路人表示「沒必要去信這些，不信這些的」，而二手房產中介則表示若凶宅能降價20%，吸引力就會較大一些。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言