大陸「一個人生活」的成年人 明年將達9,200萬

30多年前，張艾嘉那首《愛情有什麼道理》，一開頭就唱道：「其實，一個人的生活也不算太壞。」而今天在中國大陸，自願或被迫感受這種「不算太壞」生活的人愈來愈多。中共民政部預估，2021年，全中國獨居成年人將達到9,200萬人。

央視財經10日報導，根據民政部的統計，2018年中國單身成年人口就已經高達2.4億人，其中有超過7,700萬成年人處於獨居狀態，預計到2021年，這個數字還會進一步上升到9,200萬人，比世界上多數國家的人口都要高。

對於單身獨居這件事，大陸一名網友形容：「下班回家一個人什麽也不幹，往沙發上一躺，簡直幸福感爆棚。甚至單身久了，發現自己根本不適合戀愛結婚，只適合工作賺錢。賺錢能治癒一切矯情，有錢能治愈一切自卑。」

大陸媒體報導，隨著單身人群的不斷壯大，「一個人的經濟」也隨之興起。大陸電商平台近一年來的數據顯示，1斤（500公克）的大米、小瓶酒等「一人食」商品成長30%。不少小容量、高顏值、多功能的小家電也應運而生，成為單身群體的新寵。

此外，「一人食」的餐廳、迷你KTV、單人小火鍋、小戶型公寓等，專為一個人提供個性化服務的消費在大陸一些大城市也正方興未艾。

但《中新經緯》早前曾報導，有調查顯示，其實絕大多數單身成年人並非真正享受單身狀態，而且這批「孤獨人群」多分布於高薪職業，75%的孤獨者每月至少會花費人民幣1,000元（約新台幣4,200元）排解寂寞。

淘寶2017年曾發布一份《中國空巢青年圖鑒》，將這群一個人吃飯、一個人睡覺、一個人旅行的「80後」、「90後」稱為「空巢青年」，他們主要分布在深圳、北京、上海和廣州等四個一線城市。

其中，男性青年「空巢」比例達到64%，幾乎是女性的兩倍。淘寶這份調查顯示，「空巢青年」網購最多的商品是充值業務，其次是服飾和手機，而零食作為有效排遣空虛感的物品，也排進了前五名。

《中國空巢青年圖鑒》還顯示，「空巢青年」的「宅」屬性也十分明顯，他們經常會使用上門保潔（到府清潔）、果蔬購買、按摩推拿等到家服務。