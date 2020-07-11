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大媽徒手捉野鴿「彎脖」塞塑膠袋 自稱救鴿遭砲轟
繼之前多次有男子活捉鷺鳥後，最近有網民於facebook上傳片段，表示有大媽於街頭竟活捉野鴿，以白色膠網套着鴿子再放進塑膠袋內，最後更打結綁實袋口。拍片者見狀即上前質問大媽，指彎曲鴿子的頸部「易斷」，但大媽竟聲稱是「救鴿」，又指膠袋內有空氣。大批網民直斥大媽說法難以置信，紛紛指摘她是捕殺野鴿。
有網民近日於fb群組「巴打絲打Facebook Club」上傳片段，表示在旺角雀仔街發現有大媽徒手捉活鴿，片中可見大媽一手捉實鴿子令牠動彈不得，並用膠網把鴿子包着，令牠動彈不得，然後隨手放進紅色背心塑膠袋，再把膠袋打結綁實袋口，手法快而準。
有路人目擊過程即上前質問：「脖子這樣彎曲，很容易斷！」但大媽表示：「不會、不會！」，並暗示曾「救鴿」回家。上傳影片的樓主亦看不下去，在帖文批評大媽是「鳥罪犯」，事件引來大批網民討論。
雖然大媽在片中不斷解釋是救雀，不少網民質疑大媽捉野鴿目的，怒轟大媽手法疑似虐待動物，「就是要煮牠啦」、「擺明抓來吃啦」、「一看就知道是抓來賣或自己吃」、「太過份啦」、「帶回家是想炸乳鴿」；亦有網民呼籲大家冷靜：「放上網公審前先搞清楚」。
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文章授權轉載自《香港01》
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