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準教師自稱「蘿莉控」為接近小女生教書 機關否決其教師資格

香港01 / 李納德
大陸有師範大學學生在網上自稱蘿莉控，稱當老師都是因為喜歡可愛小女生，在網上引起爭議。（微博圖片）
大陸有師範大學學生在網上自稱蘿莉控，稱當老師都是因為喜歡可愛小女生，在網上引起爭議。（微博圖片）

為了接近小女生才當教師，無論怎樣看都很難是正當理吧？日前大陸1名師範大學的準教師，在社交平台坦言自己是「蘿莉控」，當教師及教跳舞都是想接近可愛女生，「不出意外的話，我老婆會小我10歲」。其言論引起網民嘩然，認為這根本是戀童癖。校方調查後雖然未發現他有違法行為，但教師資格認定機構已決定不會核准其資格。

日前有網民爆料，指湖南湘西吉林大學師範學院的1名學生，在社交平台上自稱「蘿莉控」，「喜歡可愛的小女生，當教師也是為了這個，教跳舞也是」。他又批評「老女人全部都婊裏婊氣」，又指如無意外，其太太應會比自己小10歲，「如果有一天我出事了，麻煩你們幫我打個電話報個警」，還在帖文附上一張「蘿莉照」。據網友爆料，涉事學生目前正在湖南湘西某小學中實習，即將轉正職。

事件在微博引起爭議，許多網民質疑他的言論不是「蘿莉控」，而是戀童癖，又形容這種人應要記入檔案，終生不得從事與兒童有關的行業，亦又有網民擔心以後女兒讀書時會遇到這樣的老師。

湖南湘西吉林大學師範學院8日回應稱，在網民反映有應屆畢業生在網上發表不當言論後，學院已即時調查，未發現學生曾作出違法行為，「但其不良言行，影響惡劣，不具備教師應有的良好思想品德」，已向教師資格認定機構提交相關資料。機構研究場後決定，「對該生申請的教師資格不予認定」。

延伸閱讀：

泰國5教師伙2校友性侵14歲女學生　校園各處犯案兼拍片威脅

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文章授權轉載自《香港01》

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