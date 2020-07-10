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集團買賣論文詐騙600多萬 辦公室掛「誠信贏天下」笑翻網

香港01 / 王兆陽
詐騙集團的辦公室竟擺上誠信贏天下的標語。圖擷自財經網
詐騙集團的辦公室竟擺上誠信贏天下的標語。圖擷自財經網

近日雲南昆明刑偵支隊協助江蘇泰州警方破獲一個以「買賣、代發論文」實施詐騙的集團，值得注意的是，這些只有國、高中文憑的嫌犯，成功作案1000多起，而詐騙的對象竟然主要是博士、副教授等「高級知識分子」。

一次偶然機會，41歲的王女士聽說網上有人做「代發論文」的生意，2019年5月她通過網頁上的微信號聯繫對方，商定好價格後，王女士便給對方3000元訂金，約定完成後在刊登在報紙上，後來集團成員夥取王女士5500元餘款，可這次轉帳後，王女士就再也沒聯繫上對方，這才意識到被騙了。

王女士報警後，警察很快鎖定以黃某為首的犯罪團夥，2020年5月，警方一舉抓獲了包括黃某在內的11名犯罪嫌疑人，現場扣押手機、電腦等物品百餘件。經過調查這夥嫌疑人大多只有國、高中學歷，根本不具備代寫專業文章並發表的水準，一般情況下，他們是根據對方的發稿期刊級別和發稿字數收取5000至9000元不等的代寫和發稿費，收到轉帳後承諾3個月之內在指定刊物上發表。

事實上他們不會向指定刊物投稿，如果對方反復催搞，他們就會隨便將文章發到一些沒有期刊號的業餘雜誌上應付了事，或者直接不予回復。由於代寫、代發表文章本身是不光彩的事，儘管受害人收到的代寫文章品質很差、不能發表，但很多人發現被騙後還是選擇不報警。

該集團正是掌握了受害人的這一心理，2年內瘋狂作案1000餘起，詐騙金額超過600萬元，現場辦公桌上貼滿了勵志標語，「只要功夫深，鐵杵磨成針」、「成功細中取，富貴險中求。」更讓人啼笑皆非的是，辦公室裡赫然掛著「誠信贏天下」的標語，目前案件仍在進一步辦理之中。

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文章授權轉載自《香港01》

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