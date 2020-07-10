鄂河川潰堤 300解放軍徒手搶救重現1998年搶險

長江流域豪雨成災，湖北省武穴市花橋鎮境內的荊竹河河堤8日下午5時許發生潰堤。在大型機械無法運作下，300多名中共解放軍官兵徒手搶救，重現1998年長江流域洪災官兵搶險的景象。

在此情況下，中國國家減災委、應急管理部今晚另針對同屬長江流域的江西省、重慶市嚴重洪災，緊急啟動國家四級救災應急響應（最高為一級應急響應），並增派2個工作組趕赴兩地重災區查看災情。

綜合人民日報等媒體報導，潰堤地點是湖北省東部黃岡市轄下的武穴市花橋鎮鄭公塔社區，缺口約40公尺寬。屬長江水系的荊竹河流經當地後注入大白湖，再經河渠流入長江。但長江自洞庭湖口以下的水位，8日已全部高出警戒線。

根據報導，潰堤處附近共有4個村莊，人口達6000多人，並有1萬多畝農田。鑑於潰堤對當地民眾造成嚴重威脅，經湖北省應急管理廳及黃岡市政府請求，共軍派遣中部戰區陸軍某舟橋旅重型舟橋三營300餘名官兵，攜帶裝備前往徹夜處理。

由於潰堤處水流湍急，防護欄已被洪水沖垮，且作業空間狹小，大型機械無法展開，官兵們先將木樁和沙袋徒手搬運到潰口處，才再用機械將木樁打入潰口兩側，再徒手將鐵絲固定後，填入石頭和沙袋。

報導形容，到今天凌晨1時，由於作業面太窄，無法容納所有人同時作業，於是分成兩組換班施工。第一班官兵直到清晨5時才暫時坐在潰堤處休息，今天仍在施工中。

中國官方表示，受持續豪雨影響，除湖北外，江西、重慶等地河川水位普遍上漲，局部地區受災嚴重。到目前為止，官方已先後針對貴州、四川、湖南、湖北、安徽等省區啟動七次國家四級救災應急響應，除派員指導救災，還會同中國財政部向上述省區下撥中央救災資金。