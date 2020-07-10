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觀察站／新安江大洩洪 「九孔只能祈禱」

世界日報 / 特派員 李春

庚子年大災年，中國大災是洪水。自6月「桂林洪水甲天下」後，水情糾纏繞長江，目前上中游重慶洪峰，武漢泡湯，上海第一高樓雨中成「水簾洞」，杭洲再添西湖。但懂水利專家說，汛情是否凶險，還是四個字「壩上壩下」。

中國汛情新熱點是新安江水庫，浙江人對這水庫也陌生，因為「旅遊時叫人家千島湖，洩洪了就叫人家新安江水庫」。這水庫上世紀50年代末建成，淹了兩縣49鄉1300多村莊，出了個千島湖勝景。以前，建水庫為電站，為保華東其實是上海用電，現在則主要出產兩大名品，一是瓶裝飲用水「農夫山泉」，一是流行的「千島湖大魚頭」。

新安江水庫7月8日緊急洩洪，洩洪孔九孔全開，一秒洩出500萬瓶「農夫山泉」、半小時洩出一個西湖水。九孔全開，歷史首度，所以附近淳安、建德、桐廬、蕭山，乃至杭州的西湖、濱江，都在連夜疏散。

新安江大洩洪，水利專家說「一孔是驚嘆，三孔是新鮮，五孔是熱鬧，七孔是徬徨，九孔只有祈禱」。但在更大的視野來看，水情凶險是「兩湖一鄂」，即湖南湖北江西，這三省已在水中央，人們熟悉的是江漢平原、洞庭湖、鄱陽湖，都叫長江中下游，如以三峽大壩來看，都叫壩下，一般人理解是大壩守住，就沒大事。

水利專家先擔心壩上再擔心壩下，之前外傳三峽大變形要垮壩之說，專家認為笑話，因「沒有垮壩之危，但有漫壩之險」。其間涉及三個專業術語，只能點到為止，一是海拔水位，一般都說海拔水位175米以下，就能防住某年一遇的洪水；二是總庫容量，說三峽總庫容量393億立方米，但之前內部爭論，說庫容量誤估多了百億，因水位135米以下是自然江河；三是庫容比，即來水量和可供攔蓄洪水的庫容之比，三峽庫容比不足，除了總庫容高估還有水力坡度問題。

專業詞不好懂，但結果易明白，那就是一旦大洪水來了庫容不夠、洩洪不及，就會「漫壩」，即大水漫過堤壩，新安江就是有此險才九孔全洩。現在最擔心的，叫兩帶西移或全流域強降雨，長江上游雨大水漲，重慶淹了，洪峰東下，三峽就有「漫壩」之險。於是有建議緊急在湖北荊江洩洪分洪，這當然屬於需要勇氣和智慧的重大決策。

水庫 上海 大壩

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