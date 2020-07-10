800年最美廊橋被沖毀籲全民協尋漂流原木 網：給錢就幹

江西800多年歷史的彩虹橋，日前被洪水沖毀，當地政府表示，大橋部分橋面被毀，但橋墩均完好無損，並發布「彩虹令」呼籲民眾協尋被洪水沖走的原木構件，要重現這座被譽為「中國最美的廊橋之一」的全國重點文物。

位於江西上饒婺源縣的彩虹橋始建於南宋，全長140米，四墩五孔五亭六廊式的結構曾被稱為「中國廊橋史上的絕版」，是全國迄今保存最為完整、設計最為科學的一座古廊橋。

綜合媒體報導，婺源縣連日來受持續強降雨影響，8日下午開始，婺源縣大鄣山鄉、清華鎮一帶山洪狂洩、河水猛漲，水位迅速抬升。9日凌晨婺源三都水文站最高水位達62.74米，超警戒水位4.74米。

彩虹橋東端引橋至二號橋墩之間的橋面（兩廊一亭）被沖毀，其餘橋體基本完好，淹沒在洪水中的「燕嘴分水」橋墩依舊無恙。

報導說，婺源已著手彩虹橋的修復工作，盡快重現「彩虹光彩」，但彩虹橋原本使用的木頭隨洪水流失，當地政府呼籲全網尋找被洪水沖走的原木構件，撿到並歸還原橋構件的市民或遊客，將授予「彩虹之友」榮譽稱號，並終身享受婺源旅遊股份有限公司旗下景區免門票待遇。

針對當地政府以「免門票」、「授稱號」方式，請全民協尋彩虹橋原木構件，許多中國網民的第一個反映都是「原來這是收錢的景點」，有網民說，說不準原本會被當地農家當柴火燒了，大家費盡心思攔下原木再搬回去婺源，卻只換得免門票和一個稱號：「我一年會去這彩虹橋幾次？榮譽稱號有什麼更好的優惠？」

不少網民直接要求「給錢不，給錢就幹！」、「你把錢都給我，我幫你搞定」、「500加證書我就找來給你」，並認為應按照尋回原木的大小決定獎金的多寡。也有網民質疑「怎知拿回來的是彩虹橋的木頭？一根根鑑定嗎？」、「那麼大的幾個橋墩已經對行洪造成影響了，應該先評估要不要重建或是如何兼顧防洪安全重建吧」。

另外，在江西上饒鄱陽縣一棟三層小樓，因連日強降雨被洪水沖垮，所幸事發前樓內人員已提前轉移，未造成人員傷亡。

8日晚間，鄱陽縣油墩街鎮政府相關負責人指出，鄱陽縣油墩街鎮堤壩出現破裂，截至當日，當地共有四棟樓房被洪水沖垮，均為兩層或三層小樓。被沖垮的樓房主要位於該鎮荻溪村和港湖村，沖垮前樓內人員均已提前轉移到安全地帶。

該負責人稱，由於當地水位仍在上漲，不斷往室內漫進，目前無法進行後續清點及重建。目前，鄱陽縣已將防汛三級應急響應提升至二級。