考完開心到劈叉…長沙「一字馬」女孩火了

高考日前結束，在長沙市一中考場一位女學生第一個衝出考場，在校門口接連表演完美的「一字馬」，視頻在網路上走紅。網友評論，「高考完什麼心情，開心到劈叉」。

中國青年報報導，這位女學生名叫羅子欣，是長沙市一中的健美操特長生，2018年，羅子欣和隊友曾在第八屆世界健美操錦標賽獲得五人操世界亞軍。

羅子欣說：「這個動作對於我來說並不難，也可能平時練得多，很自然就跳了出來。」她說，當校門打開的那一剎那，就只想著往外衝，「我往年都會去關注那些第一個衝出考點的人，覺得能夠成為那樣的人很自豪很驕傲。今年終於輪到自己了，特別地激動。」

視頻中還有一個女孩在校門口摔倒，據了解，這個摔倒的女學生也是學健美操的，沒有大礙。

對於高三學子而言，高考難免碰上意外，各地民警消防花式送考，家長們全力保障，留下許多暖心瞬間。

有背起考生一口氣上五樓的班主任；在沒過身高的積水中背著女孩游泳奔赴考場的城管隊員；箱子太窄，讓考生坐進澡盆，40分鐘內，來回運送約30名考生的民警；連夜搭浮橋，保證高考道路暢通的民兵；挖掘機、皮划艇……考生受困，各顯神通，還有為暈車考生專門準備的大篷車。

考結束後，四川綿陽一位女生沒有著急回家，而是鄭重感謝為暈車的她單獨送考的交警；四川德陽市第三中學的高考生結束考試回到學校，下車第一件事就是向一路上護送他們往返考場的司機、交警和特警鞠躬道謝：「你們辛苦了。」