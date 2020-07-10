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為了去K歌！刺死2防疫人員 雲南男伏法

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
男子為去KTV殺害2名疫情防控工作人員被執行死刑。圖／擷取自雲南政法
男子為去KTV殺害2名疫情防控工作人員被執行死刑。圖／擷取自雲南政法

雲南省男子馬建國，今年2月5日疫情期間，與朋友酒後欲往其友家KTV唱歌，經過疫情防控卡點時，不服防疫人員管控，進而持隨身攜帶的折疊刀狂刺防疫人員，導致兩人死亡。馬建國一審被判死刑，雲南省高級人民法院3月30日駁回上訴，7月9日上午伏法。

春城晚報報導，最高人民法院出，馬建國在雲南省重大突發公共衛生事件一級響應期間，拒不遵守防疫政策和交通管控措施，持刀捅刺執行公務的疫情防控工作人員，犯罪手段殘忍，情節極其惡劣，社會危害極大，後果和罪行極其嚴重。

2月6日，馬建國與友駕車到朋友家吃飯喝酒，之後再準備到另一朋友家KTV唱歌。18時20分許，當車輛行至麼索村委會疫情防控卡點時，馬建國之友下車搬除卡點路障，並與前來勸阻的卡點工作人員發生爭執。在此過程中，馬建國因對卡點工作人員持手機拍攝取證的行為不滿，遂持隨身攜帶的折疊刀朝其胸腹部連續捅刺，又向前來勸阻的卡點另一工作人員腹部捅刺，致兩人經送醫院搶救無效於當日死亡。

2020年3月1日，紅河州中級人民法院依法公開開庭審理被告人馬建國故意殺人一案並當庭宣判，以故意殺人罪判處馬建國死刑，剝奪政治權利終身。一審宣判後，被告人馬建國提起上訴。雲南省高級人民法院依法開庭審理，於2020年3月30日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

疫情 殺人

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