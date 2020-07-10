平亂！中國武術協會禁自封大師、掌門

中國武林時傳偽「大師」、假「掌門」透過「約架」等方式進行商業炒作，引發議論。中國武術協會為杜絕亂象，近日發布倡議書，倡議武術習練者不得自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號，不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。

早前曾有「網紅」馬保國，自稱「混元形意太極掌門人」，與業餘搏擊愛好者對戰擂台，結果不到30秒就被KO三次，淪為笑柄。針對中國武術協會的「倡議」，有網友諷刺：「這樣躲起來不參加比賽，就又無所不能，戰無不勝了，反正你吹的多厲害也無從考證」，「這下好啦，讓他們無處打假了」、「免得砸了其他同行的飯碗」。

中國新聞網報導，倡議書指出，近期一些偽「大師」、假「掌門」為了追逐個人名利，隨意自創門派、自封稱號，利用廣大人民群眾對中華傳統武術的喜愛和關注，通過「約架」等方式進行商業炒作，給中華傳統武術形象帶來嚴重損害，對此，必須堅決制止！

中國武術協會號召全體武術人團結起來，提升武德修養，遵守職業道德，傳遞正能量；同時認同中華傳統武術的拳種，不隨意自創武術拳種和門派。不同拳種間應相互尊重、真誠交流、增進團結、共同提高，不得相互詆毀、惡意攻擊、歧視他人。不得自封「大師」「掌門」「正宗」「嫡傳」等稱號，不得使用假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證及其他假證書。

倡議書還要求，支持武術習練者參加武術競技比賽和交流，不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動；支持中華傳統武術技藝和文化傳承，不得以「拜師收徒」「賀壽慶典」等為名斂財，不得利用虛假宣傳、炒作等手段騙取錢財，不得借武術之名從事違背社會公序良俗及違法違規活動。