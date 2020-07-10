快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平亂！中國武術協會禁自封大師、掌門

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電

中國武林時傳偽「大師」、假「掌門」透過「約架」等方式進行商業炒作，引發議論。中國武術協會為杜絕亂象，近日發布倡議書，倡議武術習練者不得自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號，不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。

早前曾有「網紅」馬保國，自稱「混元形意太極掌門人」，與業餘搏擊愛好者對戰擂台，結果不到30秒就被KO三次，淪為笑柄。針對中國武術協會的「倡議」，有網友諷刺：「這樣躲起來不參加比賽，就又無所不能，戰無不勝了，反正你吹的多厲害也無從考證」，「這下好啦，讓他們無處打假了」、「免得砸了其他同行的飯碗」。

中國新聞網報導，倡議書指出，近期一些偽「大師」、假「掌門」為了追逐個人名利，隨意自創門派、自封稱號，利用廣大人民群眾對中華傳統武術的喜愛和關注，通過「約架」等方式進行商業炒作，給中華傳統武術形象帶來嚴重損害，對此，必須堅決制止！

中國武術協會號召全體武術人團結起來，提升武德修養，遵守職業道德，傳遞正能量；同時認同中華傳統武術的拳種，不隨意自創武術拳種和門派。不同拳種間應相互尊重、真誠交流、增進團結、共同提高，不得相互詆毀、惡意攻擊、歧視他人。不得自封「大師」「掌門」「正宗」「嫡傳」等稱號，不得使用假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證及其他假證書。

倡議書還要求，支持武術習練者參加武術競技比賽和交流，不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動；支持中華傳統武術技藝和文化傳承，不得以「拜師收徒」「賀壽慶典」等為名斂財，不得利用虛假宣傳、炒作等手段騙取錢財，不得借武術之名從事違背社會公序良俗及違法違規活動。

網紅

延伸閱讀

武術「大師」被KO 中國武術協會：不得參加搏擊

每週生肖／惟中大師：馬、虎勞碌受肯定　雞防積勞成疾

戲劇大師李國修辭世7周年 子弟兵驚見言承旭在列

武術對練出禁招「斧刃腿」 他踹傷師兄判賠33萬

相關新聞

演活春宮！香港情侶計程車愛撫 影片瘋傳男方疑似上市高層

近日香港一對男女上了計程車後，竟開始熱情擁吻、愛撫，誇張的是，女方後來低頭趴在男方胯下，不雅影片在網上瘋傳，有眼尖網友發現，男方疑似是某上市公司高層，引發眾人討論。

台北女孩 家鄉仙草帶到成都

台北女孩宓欣怡的成都生活開始於2009年。那一年，她因愛情放棄了海外的工作，來到四川成都定居。在朋友的鼓勵下，她決定創立...

考完開心到劈叉…長沙「一字馬」女孩火了

高考日前結束，在長沙市一中考場一位女學生第一個衝出考場，在校門口接連表演完美的「一字馬」，視頻在網路上走紅。網友評論，「高考完什麼心情，開心到劈叉」。

河南考生答不出題目 竟撕別人答題卡

7月8日上午，中國普通高等學校招生統一考試進入第二天。有網友在新浪微博稱，8日上午，在河南省平頂山市一高考考場內，有一女性考生因答不出部分考題，壓力太大，撕毀同考場內其他兩名考生的答題卡。考場是河南平頂山市第一中學。

為了去K歌！刺死2防疫人員 雲南男伏法

雲南省男子馬建國，今年2月5日疫情期間，與朋友酒後欲往其友家KTV唱歌，經過疫情防控卡點時，不服防疫人員管控，進而持隨身攜帶的折疊刀狂刺防疫人員，導致兩人死亡。馬建國一審被判死刑，雲南省高級人民法院3月30日駁回上訴，7月9日上午伏法。

平亂！中國武術協會禁自封大師、掌門

中國武林時傳偽「大師」、假「掌門」透過「約架」等方式進行商業炒作，引發議論。中國武術協會為杜絕亂象，近日發布倡議書，倡議武術習練者不得自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號，不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。

天天沉迷手遊靠零食充饑 15歲少年突然中風左手癱瘓

疫情期間，許多學校改為遠距教學。中國廣西一名十五歲少年便以「聽課」為由，向父母借用手機，實際上卻作遊戲用途。想不到，因為沉迷遊戲造成作息失調，竟引起少年腦中風，左手無法活動。

水庫全開洩洪！錢塘江大淹水，與洪災賽跑的新安江水庫

「一葉舟輕，雙槳鴻驚。水天清、影湛波平......水淹過來啦！」遍及中國各地的2020夏季極端降雨，在肆虐長江中上游後，持續東進的豪雨水氣，也對華中地區的錢塘江流域帶來嚴重的洪水威脅。像是中國浙江省「千島湖」下游的新安江水庫，就因上游水量過多而自7月7日開始，展開史無前例、閘門全開的「九孔洩洪行動」——不料水庫洩洪雖然一路全開、持續了50多個小時，但直到9日中午12時為止，水庫下游雖接受了「多達76個西湖」的洩洪水量，並出現各種淹水通報，但水庫內的水位卻只下降了10公分，各種極端的洪汛警報，亦讓錢塘江流域下游的杭州各地，繃緊了神經頭痛無比

杭州機場 恢復國際地區6航線

澳門航空NX226航班8日由中國澳門飛抵浙江杭州蕭山國際機場（下稱杭州機場）。受疫情影響，該航班為杭州機場國際地區定期客...

陸大學畢業生 平均月收5440元

北京9日發布《就業藍皮書》顯示，2019屆本科（大學）畢業生平均月收入為5440元（人民幣，下同），約新台幣2.3萬元，...

湖北河川潰堤共軍徒手搶救 重現98年搶險景象

中國長江流域豪雨成災，湖北省武穴市花橋鎮境內的荊竹河河堤8日下午5時許發生潰堤。在大型機械無法運作下，300多名中共解放...

擋不住豪雨 中國第一高樓60樓漏水到9樓

中國多地遭遇暴雨侵襲，有中國第一高樓之稱的上海中心大廈，近日被發現內部嚴重漏水，地上積水不退、員工只能以傘接漏。這窘況被形容是「60樓漏到9樓」，儼如「水簾洞」。

熱門新聞

戶外宵夜突然「怒髮沖冠」好新奇？ 網友警告：快躲！

湖北河川潰堤共軍徒手搶救 重現98年搶險景象

蓬佩奧質疑北京信譽 中國外交部：聽得都累了

許章潤被捕 陸委會：中共應尊重言論自由、勿政治迫害

兩岸鬧僵 我駐港辦2年來沒代表

曾電視認罪 瑞典籍人權工作者達林：港國安法會讓「港版709」發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。