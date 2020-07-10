演活春宮！香港情侶計程車愛撫 影片瘋傳男方疑似上市高層

近日香港一對男女上了計程車後，竟開始熱情擁吻、愛撫，誇張的是，女方後來低頭趴在男方胯下，不雅影片在網上瘋傳，有眼尖網友發現，男方疑似是某上市公司高層，引發眾人討論。

影片被人分享到香港各大論壇，從行車紀錄器的畫面中可見，一對男女在車上忘情擁吻，接著男方拉女方的手摸自己下體，兩人直接在後座愛撫起來，最後女方甚至彎腰趴在對方胯下，荒唐行徑讓人看了超傻眼。

不少網友表示，「要開房不會回家開，在計程車上要幹嘛」、「好噁心，上演活春宮」、「是有多急不會忍一下」、「大家還真是開放」，但也有人批評司機不該上傳影片，畢竟涉及個人隱私，可能會有觸法疑慮。

根據《中時電子報》報導，該名女子得知影片外流，已向當地警察報案，而香港私隱公署表示，公共客車在收集完當天的駕駛資料後，應當定期刪除，若非經過當事人同意，不能隨意散播。