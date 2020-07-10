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賭王出殯大陣仗！ 棺木800萬港幣！林鄭扶靈 明年才下葬

世界日報 / 香港新聞組╱香港10日電

「賭王」何鴻燊今日在香港殯儀館大殮出殯，靈柩擇吉安葬。前港澳特首董建華與何厚鏵、現任特首林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農，以及商界名人李國寶、胡應湘和李業廣為他扶靈，送「賭王」最後一程。

大公報報導，何鴻燊靈堂布置成為花海，以紅、白色玫瑰花為主，遺照由紅玫瑰花包圍。靈堂橫匾寫有「笑語帷幄」，由何鴻燊生前好友蘇樹輝撰寫，代表何鴻燊生前做人做事風趣幽默，運籌帷幄。

何鴻燊三位太太的心形玫瑰花圈放置在靈堂中央，二太藍瓊纓以「白頭永訣」致上，三太陳婉珍以「痛斷琴弦」致哀，四太梁安琪則以「情意難忘」傾訴不捨之情，後方擺設的是眾子女獻上的花圈。

引人關注的是，家屬為何鴻燊選了一款價值800萬港元(約103.5萬美元)的楠木中式棺木。遺體於儀式後會暫放香港殯儀館內，待2021年擇吉日下葬。

延至明年下葬的原因引發港媒議論，有媒體批露，原來是何家御用風水師蔡伯勵後人推算今年沒有適合下葬的日子，故儀式後賭王遺體會暫放於殯儀館中，擇日移至東華義莊，待明年擇吉日下葬何家家族墓園摩星嶺的昭遠墳場。

據報導，何鴻燊的喪禮由澳博副主席蘇樹輝主持。家屬代表何超瓊將宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單，何猷龍代表家屬致答謝詞。董建華、香港大學前校長徐立之、港交所前主席李業廣、澳博聯席主席霍震霆致悼詞。

中央統戰部、港澳辦、林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦、澳門中聯辦等發來的唁電，刊印在悼念冊內。

另據明報報導，大會在現場派發的喪禮紀念冊中，封面只印上賭王生前穿軍服的一張個人照，沒有其他與家人的生活照。刊物除介紹賭王生平事蹟外，罕見地刊載中央統戰部的唁電，形容何「一生愛國愛港愛澳」、「斯人已去，風範長存」；其餘悼文包括中港澳政府部門、教育及慈善機構，其中英女王伊莉莎白、愛德華王子亦有撰文，稱賭王是「忠實的朋友」。

何鴻燊 香港 澳門

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