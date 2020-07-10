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天天沉迷手遊靠零食充機 15歲少年突然中風左手癱瘓

聯合新聞網 / 綜合報導
醫院表示，少年由於作息失調、飲食不均衡，才導致中風發生。圖／南寧廣播電視台
醫院表示，少年由於作息失調、飲食不均衡，才導致中風發生。圖／南寧廣播電視台

疫情期間，許多學校改為遠距教學。中國大陸廣西一名十五歲少年便以「聽課」為由，向父母借用手機，實際上卻作遊戲用途。想不到，因為沉迷遊戲造成作息失調，竟引起少年腦中風，左手無法活動。

根據南寧廣播電視台報導，這名少年在寒假期間，以遠距聽課為由，向父母借用手機後，便將自己關在房裡。母親也發現，每日出門前為他準備的三餐，往往到晚上也不曾入口。少年和同學的通訊內容也顯示，少年在中風前，每天不吃不喝，餓了就吃零食飲料，每天睡覺時間不超過兩小時，如此情形長達一個月。

三月初，少年暈倒在家中，家長趕緊送醫。廣西江濱醫院表示，少年就醫時，左手已無法抬起，加上姆指內收、肩關節向內旋轉，意味著康復有一定的難度。所幸隨著復健，已經逐漸有所進展，如今少年手臂已能抬起，拇指也能稍微外展。

廣西江濱醫院中醫腦病科主任利春紅表示，因為少年在家中飲食不規律、作息不規律，只吃零食、飲料導致營養不均衡，才會進而導致缺血、缺氧，以及腦梗塞的症狀。

腦中風

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