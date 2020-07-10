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杭州機場 恢復國際地區6航線
澳門航空NX226航班8日由中國澳門飛抵浙江杭州蕭山國際機場（下稱杭州機場）。受疫情影響，該航班為杭州機場國際地區定期客運航班停運3個多月以來，首個恢復的國際地區客運航班。首批恢復的航線包括6個國家和地區。
中新社報導，根據經貿往來密切程度及疫情風險高低，杭州機場分批推進復航，首批恢復的航線包括中國香港、中國澳門、日本、韓國、馬來西亞和文萊，分別由港龍航空執飛杭州至香港航線，澳門航空執飛杭州至澳門航線，長龍航空執飛杭州至日本大阪和韓國首爾航線，馬來西亞亞洲航空（長途）執飛杭州至馬來西亞吉隆坡航線，文萊皇家航空執飛杭州至文萊斯里巴加灣市航線。
為保障復航，杭州機場組織了多單位參加的協調會，加強溝通協調，落實相關政策要求，不斷優化工作方案，建立保障機制，提前做好復航準備。
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