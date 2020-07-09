擋不住豪雨 中國第一高樓60樓漏水到9樓

中國多地遭遇暴雨侵襲，有中國第一高樓之稱的上海中心大廈，近日被發現內部嚴重漏水，地上積水不退、員工只能以傘接漏。這窘況被形容是「60樓漏到9樓」，儼如「水簾洞」。

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網上流傳的視頻顯示，辦公室的天花板不停漏水，桌椅、辦公資料皆被浸濕，地上滿是積水。有員工用水桶接水，也有員工用雨傘、塑料袋接水，或是盡快將電腦搬離漏水區域。

上海中心大廈在官方微博上表示，6日凌晨大廈突發設備故障，導致部分樓層漏水。故障發生後，大廈物業啟動應急預案，進行全力搶修。為了保障運行安全，大廈對漏水樓層設備等展開全面檢查，臨時關閉部分電梯等措施，影響部分租戶正常經營，目前已經恢復。

綜合媒體報導，上海中心大廈位於上海浦東新區陸家嘴金融貿易區，共有121層，總高632米，是中國第一高樓，耗資148億元人民幣打造，落成至今僅4年。不少網民對於嶄新大樓漏水一事，皆感到不可思議。

據中央氣象台指，自4日以來，西南地區東部至長江中下游出現強降雨過程，重慶東南部、貴州中北部、湖南北部、湖北南部和東部、江西北部、安徽南部、江蘇南部、上海北部及浙江西北部等地，累計降雨量有100毫米至250毫米。