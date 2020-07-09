貴州公交墜湖／倖存者回憶：公交90度轉彎 全車尖叫

7月7日中午12時30分，貴州一輛公交車衝入虹山水庫湖造成21人死亡。車上乘客王順回憶當時在公交突然拐彎的時，所有的乘客大喊起來，但是車瞬間就掉進水裡，玻璃破碎的關係，水馬上就湧進裡，王順抓緊空隙「拚命游出去了」。

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健康時報報導，據事發當時的視頻監控來看，車身為藍色的2路公交車原本在對向車道正常行駛，事發前公交車旁邊還有不少小轎車在其左側正常行駛。忽然，這輛2路公交行駛變得緩慢行駛了近40秒，在其左側剛好沒有汽車的空隙，公交車開始突然加速90度大轉彎，直駛向對面車道，衝撞欄杆後墜入水庫。

因為高考的關係，還在讀高二的王順今天正好放假休息。事發時，王順只是在那個時間剛好準備回家，便坐上了這輛公交。

王順表示，當時車上人還比較多，有學生也有大人，車上的座位也已經全部坐滿，還有幾個乘客是站著的。「在此之前，沒有發現任何異常，包括司機也沒有任何不正常之處，就是突然之間發生的事情」。車剛落水庫之後，因為玻璃已經碎了的關係，水瞬間就湧了進來。

拚命游回岸邊的王順說，「我上來以後，岸上已經圍著很多人」，當時他的意識狀態還比較清醒，只是擦傷的地方有輕微的疼痛感。游上岸之後的王順被迅速被救護車接到了醫院。令他擔憂的是，這輛車上，還有要參加高考的高三學生。

當時事情發生時，好多在現場會游泳的市民都紛紛下水參與救援。現場的目擊者趙騰透露，剛開始的時候水庫邊上圍滿了人，後來整個路就封了。