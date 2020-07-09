瀕危細嘴兀鷲 雲南首度現蹤

「一葉舟輕，雙槳鴻驚。水天清、影湛波平......水淹過來啦！」遍及中國各地的2020夏季極端降雨，在肆虐長江中上游後，持續東進的豪雨水氣，也對華中地區的錢塘江流域帶來嚴重的洪水威脅。像是中國浙江省「千島湖」下游的新安江水庫，就因上游水量過多而自7月7日開始，展開史無前例、閘門全開的「九孔洩洪行動」——不料水庫洩洪雖然一路全開、持續了50多個小時，但直到9日中午12時為止，水庫下游雖接受了「多達76個西湖」的洩洪水量，並出現各種淹水通報，但水庫內的水位卻只下降了10公分，各種極端的洪汛警報，亦讓錢塘江流域下游的杭州各地，繃緊了神經頭痛無比。

2020-07-09 17:49