罹癌無緣高考 湘女遺囑捐出遺體

湖南一位18歲高三女學生陳薇薇，本應該在7日參加高考，但卻在5月因淋巴瘤不幸去世。在生命彌留之際，陳薇薇委託父母將她的遺體捐獻出去。7日高考這天，陳薇薇的母親發文緬懷這個短暫的生命。

閃電新聞報導，去年8月，剛參加完學考的陳薇薇被檢查出患了伯基特淋巴瘤晚期。突如其來的噩耗，讓這個家庭陷入絕境。

確診後，陳薇薇先後接受了四次化療，嚴重脫髮、噁心、嘔吐、四肢麻木等副作用接踵而至。懂事的陳薇薇知道，高昂的治療費用已經壓得父母喘不過氣，儘管化療很難受，但她卻絲毫不願輕易在父母面前表現出一絲痛苦。

也因為高昂的費用，她多次想放棄治療，但父母的堅持、老師和同學們的鼓勵、社會上愛心人士的幫助，讓她最終堅定了與病魔抗擊的信心。

今年1月，陳薇薇在父母的陪同下赴武漢進行car-T手術。出院後，她的病情有所好轉，有時候還可以在母親的攙扶下下床走走。可遺憾的是，一段時間後，她又開始反復高燒，癌細胞又復發了。

「媽媽，我要是真不行了，就把我的遺體捐獻出去」，陳薇薇對母親說了這句話，她覺得自己患的是淋巴瘤中比較複雜的一種癌症，這樣的身體或許有研究價值。

除了遺體捐獻之外，她還想將器官捐獻給需要的人，「即便我不在了，我身體的某個部分還在『活著』發揮作用，這樣我也不算離開這個人世了。」

5月14日，剛過完18歲生日不久的陳薇薇走了，母親顫抖著在女兒的遺體捐獻單上按了手印。

7日，高考這天，媽媽又想女兒了。她發文：「苦讀了11年卻沒能如願參加高考……兒來一程，母念一生。」

提起陳薇薇，老師也濕了眼眶，「薇薇是一個非常乖巧的女孩子，很上進，讀書很努力，對人有禮貌，還經常參與學校的各種活動……她萌生出捐獻遺體的想法，可能也是想盡自己的最後一分努力，去幫助需要的人。」