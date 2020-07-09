涉5.3億擔保款 甘薇被限制出境

樂視前董事長賈躍亭前妻甘薇，8日遭上海高級人民法院限制出境，申請執行人為招商銀行股份有限公司上海川北支行，執行標的金額約為5.33億元人民幣（約7600萬美元）。

鳳凰網報導，甘薇與招商銀行上海川北支行之間的訴訟源於2015年7月16日，原告與被告樂風公司簽訂「借款合同」，約定原告向被告樂風公司提供27.46億港元的貸款，貸款期限自2015年7月16日至2017年7月16日。

裁判文書網內容顯示，被告樂視移動、樂視控股、賈躍亭、甘薇向原告出具「最高額不可撤銷擔保書」，承諾對被告樂風公司在「授信協議」項下所欠原告的所有債務承擔連帶保證責任。被告賈躍亭與原告簽訂「最高額質押合同」，共計向原告質押1952萬股樂視網(300104)股票。被告樂風公司與原告簽訂「股權質押協議」，共計向原告質押8億9743萬7000股酷派集團(HK.02369)股票。原告依約放款。因被告樂風公司未能按約履行補足保證金的義務，亦未能按約於2017年6月20日支付當期利息，遂涉訟。

天眼查數據顯示，甘薇名下有多家公司。其中，擔任法定代表人的公司包括了北京坤宇匯服裝有限公司、霍爾果斯樂漾影視傳媒有限公司和北京樂漾影視傳媒有限公司；此外，甘薇還在北京叮咚檸檬科技有限公司、北京時裳星緣文化有限公司等多家公司擔任股東和高管。

截至目前，賈躍亭與甘薇已經接近兩年半的時間沒有見面。由於甘薇被限制出境，未來只有賈躍亭回國，兩人才能再次相見的可能性。