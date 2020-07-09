坐澡盆、推土機趕考 中國這屆高考生「太難了」

中國今年的高考考生，除面對新冠病毒疫情帶來的延期和不便，還遭遇了洪水及突如其來的地震。只見考生們在暴雨中坐澡盆、推土機趕考，考到一半還要跑出考場避震，一場場膽顫心驚的重磅考驗，讓網友直呼「這屆考生太難了」。

來源：YouTube

綜合報導，中國兩天來舉行的高考，先是因為新型冠狀病毒疫情延期了一個月，考生們原以為備戰時間加長，更能從容應試，沒想到高考首日就遇上多地暴雨。安徽歙縣千餘名高考考生就因暴雨帶來的洪水，無法準時到達考場，原定於7日舉行的語文、數學考試延至9日舉行，考生們以教育部考試中心準備的副題考卷應試。

除歙縣二千多名考生在7日搭乘皮划艇「進場」外，湖北黃梅華寧高中576名住校考生8日也因暴雨被困，因湍急洪水不斷上漲，影響皮划艇及救援效率，官兵及消防調來大型推土機等設備，才將被困考生轉運到考場，視頻顯示，有考生僅穿游泳褲進入考場應試。湖北黃岡蘄春縣實驗高中積水嚴重，校方用餐桌搭建一座「浮橋」，讓考生踩著橋進入考場。

雲南昆明約100名考生則是經歷了一場地震。昆明東川區在8日上午10時39分發生4.2級地震，當地唯一考試點東川明月中學裡約一百名考生瞬間全跑出考場，所幸在監考老師引導下，7分鐘後恢復考試，但因多位考生情緒仍難平復，老師也在考試結束後對考生做了心理安撫。