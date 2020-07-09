洪水毀130文物 華東最大水庫9閘洩洪

中國自從6月入汛以來，多地降水量破紀錄。受暴雨影響，長江中下游監利以下江段全線超警，華東地區最大水庫新安江水庫61年來首次開啟9個洩洪閘洩洪。南方11省有130餘處不可移動文物因洪災受到損失，其中，安徽的2座明代古橋(鎮海橋、樂成橋)也被洪水沖壞。短短兩日，兩座見證古徽州歷史人文的古橋毀了，讓人扼腕。

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明代石橋被沖毀，國家文物局緊急發出通知，要求全面加強汛期文物安全工作。

綜合媒體報導，南方持續強降雨致暴雨預警信號升級，中央氣象台昨日發布今年首次暴雨橙色預警。據預測，未來三天，強降雨仍將繼續侵襲長江以南地區

暴雨導致泥石流、山體滑坡等次生災害頻發。8日凌晨，湖北省黃岡市黃梅縣大河鎮一村莊突發山體滑坡，導致5戶9名群眾被埋。現場視頻顯示，一位母親在現場絕望哭喊，不停重複「我兒子在裡面」，畫面令人心碎。

同日，貴州省松桃苗族自治縣甘龍鎮石板村田堡組發生1處山體滑坡，造成6人失聯，6人受困，停電、通訊中斷。受困人員已全部被救出。此外，因事發地再次下雨，山體仍有滑坡風險。

報導指出，截至7月7日16時，南方11省有130餘處不可移動文物因洪災受到損失。安徽黃山市全國重點文物保護單位鎮海橋、宣城省級文物保護單位樂成橋，四川阿壩州全國重點文物保護單位達維會師橋、省級文物保護單位蒙古伸臂橋、哈爾橋、阿斯久橋等，被洪水沖毀。湖北武當山五龍宮龍虎殿，湖南朱家大院、體仁堂、龍山里耶瞿家大院和吳楊支祠等古建築，因洪水房屋倒塌嚴重，汛期文物安全形勢較為嚴峻。

澎湃新聞報導也指出，7日上10點左右，黃山市中心城區屯溪的國家級重點文物保護單位明代鎮海橋被洪水沖毀。另外，位在安徽旌德縣的明代古橋樂成橋也被洪水沖壞，橋面損壞嚴重，「短短兩日，兩座見證古徽州歷史人文的古橋被洪水沖毀，讓人扼腕」。

中國自從6月入汛以來，多地降水量破紀錄。 新華社