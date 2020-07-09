貴州公交墜湖／報復社會？駕駛女兒高考失利自殺

貴州安順7日發生公交車墜湖事件造成21人死亡，事故可能原因引發中國網民熱議，認為疑點重重。昨天傳出有網民發文稱，在車禍中死亡的公交駕駛是拆遷戶，女兒去年因高考失利跳湖自殺，懷疑駕駛因此「心理不健康」，刻意製造事故「報復」。但此說法未獲證實。

大河報報導，從網路上流傳的一段監控視頻顯示，這輛出事的公交車在墜湖前的行車軌跡有明顯的異常，先是不在靠湖一側，隨後似乎有意減速避讓旁邊車道的車輛，接著就一個幾乎90度的左轉，穿越對面車道，急加速撞破防護欄，衝入湖中。

該輛公交車的駕駛員姓張，今年52歲，男性，安順本地人，從事公交車駕駛已經有20年。據悉，出事車輛為2019年新購入電動公交車，該車幾乎算是新車，出故障的機率很小。目前事故原因仍然疑點重重，但已有不少網民將關注焦點落在張姓駕駛身上。

報導引述熟悉張姓駕駛的人稱，他平常很愛在社交平台上發自己的唱歌視頻，他發布的313條動態中，多數是唱歌視頻，事發前兩天才發布唱歌視頻，神情輕鬆，看不出來異常。從視頻看來，他的生活有很多樂趣。2019年8月，他發過一條視頻說想尋找另一半，日前則發了一條回家陪老父親吃飯的視頻。

報導引述知情人稱，張姓駕駛的女兒在去年因為高考失敗，而跳入湖中自殺，7月7日剛好是高考日，而且中午12點多鐘的時候，正值高峰期有高考生乘坐公交車，認為是張姓駕駛心理有問題，「想要更多的人陪葬他的女兒」。不過這個說法尚未獲得證實。

有網民發文稱，張姓駕駛是退伍軍人，也是西秀區的拆遷戶，曾多次打熱線電話反映問題，事發前也打了兩次。

大河報報導稱，監控視頻裡面車輛的行駛軌跡，再加上倖存者說：「未發現司機有任何異常」，基本上似乎可以排除身體不適、酒駕、打電話、車內故障煞車失靈等情況，這就增加了「故意」開車入湖的可能性。

但張姓駕駛的前同事說：「生活中他挺好的，為人處事性格這些也非常不錯」。由此看來，張姓駕駛又不像是報復社會，心理不健康的人。目前只能靜待警方的調查結果。

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