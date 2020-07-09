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影／強降雨致河水猛漲 江西鄱陽縣一棟小樓5秒被沖垮
受持續強降雨影響，7月8日下午，江西上饒鄱陽縣一棟三層小樓被洪水沖垮，引發關注。當日晚間，鄱陽縣油墩街鎮政府相關負責人告訴南方都市報記者，當地已有4棟樓房被沖垮，事發前樓內人員已提前轉移，未造成人員傷亡。
據南方都市報報導，強降雨導致河水猛漲，洪水侵襲之下，一棟三層小樓5秒內被沖毀吞噬。被洪水沖毀的樓房位於上饒市鄱陽縣油墩街鎮狄溪村。
央視網也報導，江西鄱陽縣饒州街道管驛前村，緊鄰饒河。受降雨影響，饒河水位上漲，導致臨近的村莊被淹，目前，當地正在對被困居民進行轉移。
7月8日晚間，鄱陽縣油墩街鎮政府相關負責人指出，截至當日，當地共有4棟樓房被洪水沖垮，均為兩層或三層小樓。被沖垮的樓房主要位於該鎮荻溪村和港湖村。沖垮前，樓內人員均已提前轉移到安全地帶。
該負責人稱，由於當地水位仍在上漲，不斷往室內漫進，目前無法進行後續清點及重建。「現在我們主要任務是救援，要把附近5個行政村所有被困群眾都轉移到安全地帶。」該負責人說，當地政府已組織消防、公安、武警、藍天救援隊等5支救援隊、10艘船在各村內搜救被困群眾，暫時未有人員傷亡。
有消息指，鄱陽縣油墩街鎮堤壩出現破裂。前述負責人表示，破裂的圩堤位於油墩街鎮荻溪村委會附近，目前尚未堵上。據江西當地媒體介紹，該圩堤決口約40公尺。
另據中國天氣網消息，7月7日8時至7月8日8時，江西北部部分地區出現暴雨或大暴雨，南昌、九江和上饒等局部地區特大暴雨。上饒市鄱陽縣蓮花山鄉在前述時間段內降水量達547.2毫米，一天降水趕上北京常年一年降水量。目前，鄱陽縣已將防汛三級應急響應提升至二級，正在全力搶險救災，轉移受災群眾。
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