影／強降雨致河水猛漲 江西鄱陽縣一棟小樓5秒被沖垮

受持續強降雨影響，7月8日下午，江西上饒鄱陽縣一棟三層小樓被洪水沖垮，引發關注。當日晚間，鄱陽縣油墩街鎮政府相關負責人告訴南方都市報記者，當地已有4棟樓房被沖垮，事發前樓內人員已提前轉移，未造成人員傷亡。

據南方都市報報導，強降雨導致河水猛漲，洪水侵襲之下，一棟三層小樓5秒內被沖毀吞噬。被洪水沖毀的樓房位於上饒市鄱陽縣油墩街鎮狄溪村。

央視網也報導，江西鄱陽縣饒州街道管驛前村，緊鄰饒河。受降雨影響，饒河水位上漲，導致臨近的村莊被淹，目前，當地正在對被困居民進行轉移。

7月8日晚間，鄱陽縣油墩街鎮政府相關負責人指出，截至當日，當地共有4棟樓房被洪水沖垮，均為兩層或三層小樓。被沖垮的樓房主要位於該鎮荻溪村和港湖村。沖垮前，樓內人員均已提前轉移到安全地帶。

該負責人稱，由於當地水位仍在上漲，不斷往室內漫進，目前無法進行後續清點及重建。「現在我們主要任務是救援，要把附近5個行政村所有被困群眾都轉移到安全地帶。」該負責人說，當地政府已組織消防、公安、武警、藍天救援隊等5支救援隊、10艘船在各村內搜救被困群眾，暫時未有人員傷亡。

有消息指，鄱陽縣油墩街鎮堤壩出現破裂。前述負責人表示，破裂的圩堤位於油墩街鎮荻溪村委會附近，目前尚未堵上。據江西當地媒體介紹，該圩堤決口約40公尺。