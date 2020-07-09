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澳門賭王何鴻燊明出殯 港媒：棺木港幣800萬
香港大公報報導，5月26日逝世的澳門賭王何鴻燊將於明(10)日出殯，靈柩將於明年擇吉日下葬。
報導稱，何鴻燊靈堂布置成為花海，以紅、白色玫瑰花為主，遺照由紅玫瑰花包圍。靈堂橫匾寫有「笑語帷幄」，由何鴻燊生前好友蘇樹輝撰寫，代表何鴻燊生前做人做事風趣幽默，運籌帷幄。
何鴻燊三位太太的心形玫瑰花圈放置在靈堂中央，二太藍瓊纓以「白頭永訣」致上，三太陳婉珍以「痛斷琴弦」致哀，四太梁安琪則以「情意難忘」傾訴不捨之情，後方擺設的是眾子女獻上的花圈。
8日喪禮僅供親屬致祭，何鴻燊家人陸續抵達殯儀館，為喪禮打點。身著喪服的二房長女何超瓊，三太陳婉珍、女兒何超蓮，四太梁安琪等先後進入靈堂，何家後人將在殯儀館為何鴻燊守喪。
據報導，家屬為何鴻燊選了一款價值港幣800萬元的楠木中式棺木。遺體於儀式後會暫放香港殯儀館內，再擇日移送到東華義莊，待2021年擇吉日下葬。
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