快訊

中職／富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

蘇格蘭也跟進！台灣旅客入境 7月10日起免隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳門賭王何鴻燊明出殯 港媒：棺木港幣800萬

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
澳門賭王何鴻燊（中）是廣東寶安人，與元配黎婉華在1942年結婚。美聯社
澳門賭王何鴻燊（中）是廣東寶安人，與元配黎婉華在1942年結婚。美聯社

香港大公報報導，5月26日逝世的澳門賭王何鴻燊將於明(10)日出殯，靈柩將於明年擇吉日下葬。

報導稱，何鴻燊靈堂布置成為花海，以紅、白色玫瑰花為主，遺照由紅玫瑰花包圍。靈堂橫匾寫有「笑語帷幄」，由何鴻燊生前好友蘇樹輝撰寫，代表何鴻燊生前做人做事風趣幽默，運籌帷幄。

何鴻燊三位太太的心形玫瑰花圈放置在靈堂中央，二太藍瓊纓以「白頭永訣」致上，三太陳婉珍以「痛斷琴弦」致哀，四太梁安琪則以「情意難忘」傾訴不捨之情，後方擺設的是眾子女獻上的花圈。

8日喪禮僅供親屬致祭，何鴻燊家人陸續抵達殯儀館，為喪禮打點。身著喪服的二房長女何超瓊，三太陳婉珍、女兒何超蓮，四太梁安琪等先後進入靈堂，何家後人將在殯儀館為何鴻燊守喪。

據報導，家屬為何鴻燊選了一款價值港幣800萬元的楠木中式棺木。遺體於儀式後會暫放香港殯儀館內，再擇日移送到東華義莊，待2021年擇吉日下葬。

何鴻燊 香港 港大 澳門

延伸閱讀

賭王何鴻燊靈堂設置完成 各房子女陸續前往告別

鞏固賭城榮景 澳門賭王接班人任務艱鉅

賭王何鴻燊訃聞曝光 神祕第17名兒子首現身

爸爸何鴻燊剛過世　何猷君遭爆刪「賭王四房兒子」稱號

相關新聞

就業藍皮書報告：陸大學畢業生平均月收入約2.3萬

今（9）日在北京發布的《就業藍皮書》顯示，2019屆本科（大學）畢業生平均月收入為5,440元（人民幣，下同），約新台幣2.3萬元，高職畢業生平均月收入為4,295元。從近五年大學畢業生半年內自主創業的月收入來看，自主創業的月收入持續高於同屆畢業生平均水準。

台北女孩 家鄉仙草帶到成都

台北女孩宓欣怡的成都生活開始於2009年。那一年，她因愛情放棄了海外的工作，來到四川成都定居。在朋友的鼓勵下，她決定創立...

影／強降雨致河水猛漲 江西鄱陽縣一棟小樓5秒被沖垮

受持續強降雨影響，7月8日下午，江西上饒鄱陽縣一棟三層小樓被洪水沖垮，引發關注。當日晚間，鄱陽縣油墩街鎮政府相關負責人告...

澳門賭王何鴻燊明出殯 港媒：棺木港幣800萬

香港大公報報導，5月26日逝世的澳門賭王何鴻燊將於明(10)日出殯，靈柩將於明年擇吉日下葬。

大陸快遞業務量 廣州第一

7月9日，大陸國家郵政局發布《2019年度快遞市場監管報告》稱，2019年，中國快遞業發展呈現規模質效持續提高、社會貢獻更加突出、創新動能加速釋放、治理體系逐步完善四大特點。其中，廣州的快遞業務量為大陸第一。

四川廣漢鞭炮廠爆炸致6人受傷

7月8日晚，四川德陽廣漢市一鞭炮廠發生爆炸。事故致6人受傷，2人重傷、4人輕傷。現場火勢已得到控制，事故發生原因正在調查中。

貴州安六高鐵 開通營運

中國鐵路成都局集團有限公司表示，新建安順至六盤水高速鐵路（下稱，安六高鐵）將於7月8日開通運營，貴陽至六盤水最快1小時0...

貴州安六高鐵 正式開通運營

2020年7月8日7時03分，隨著G2954次動車駛出貴州六盤水火車站，安順至六盤水高速鐵路（安六高鐵）正式開通運營。

極度瀕危細嘴兀鷲 雲南首現蹤

近日，雲南省普洱市景谷縣公安局森林警察大隊救助了一隻大鳥。經鳥類專家鑒定，該鳥為極度瀕危物種細嘴兀鷲，這是雲南省內首次記...

湖北黃梅山泥傾瀉致9人被埋 數百名考生受洪水圍困坐挖土機趕考

因新冠疫情影響，逾千萬大陸高考考生延至周二（7日）應試。適逢大陸連日暴雨，多地出現水浸，大量民眾受災，而許多考生赴考途中也交通受阻。

圓明園古蓮沉睡百年 蓮二代兒孫滿「塘」

繼2019年沈睡百年的圓明園古蓮成功「復活」開花後，圓明園今年古蓮成功擴繁、孕育新生，由古蓮孕育出的古蓮二代花苞已綻放，目前進入盛開期，「兒孫滿塘」。

成都2熊貓寶寶過敏亡？ 網友疑瞞報：還有好幾隻生死未卜

四川成都大熊貓繁育研究基地6日宣布，兩隻大熊貓寶寶「順順」及「溜溜」於今年4月26日出現拒絕進食、急性腹瀉等症狀，後來又在治療過程中產生嚴重過敏反應，經過多名專家診症未有改善，結果分別在5月11日及20日死亡。有網民對通報在事發逾月後才發出及大熊貓真正死因表示質疑。

熱門新聞

5個月只賣43輛 納智捷品牌傳退出大陸市場

FBI言論攻擊 陸怒嗆：不要以為陸安全部門吃素的

女在外租屋竟遇前房客持菜刀闖空門 還遭威脅「同居三天」

香港中文大學畢業典禮 聽到中共國歌集體向後轉

反制美「西藏對等旅行法」 陸出手限制美國人簽證

中俄友好！ 普亭力挺習近平在香港維護國安作為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。