快訊

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查同一人日搭30次無違規

午睡能減少心腦血管疾病風險！但3個錯誤不要犯

報告：陸大學畢業生平均月收入約2.3萬

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
2019屆本科畢業生平均月收入為人民幣5,440元（約新台幣2.3萬元）。圖/中新社資料照片
2019屆本科畢業生平均月收入為人民幣5,440元（約新台幣2.3萬元）。圖/中新社資料照片

今（9）日在北京發布的《就業藍皮書》顯示，2019屆本科（大學）畢業生平均月收入為5,440元（人民幣，下同），約新台幣2.3萬元，高職畢業生平均月收入為4,295元。從近五年大學畢業生半年內自主創業的月收入來看，自主創業的月收入持續高於同屆畢業生平均水準。

中新網報導，這份報告分為本科篇和高職篇兩部分，由麥可思研究院撰寫。調查顯示，2019屆本科畢業生平均月收入為人民幣5,440元，高職畢業生平均月收入為4,295元；剔除通貨膨脹因素的影響外，與2015屆相比，五年來本科生起薪漲幅為23.6%，高職生起薪漲幅為15.7%。

報告稱，與城鎮居民收入相比，2019屆畢業生月收入明顯高於城鎮居民2019年月均可支配收入(3,530元)。

從專業角度來看，2019屆本科畢業生月收入最高的學科門類是工學(5,809元)，最低的是歷史學(4,592元)。電腦類、電子資訊類、自動化類等本科專業畢業生薪資較高，2019屆平均月收入分別為6,858元、6,145元、5,899元。而無論是本科還是高職，電腦類專業畢業生薪資均較高。

調查顯示，2019屆本科畢業生自主創業比例為1.6%，高職畢業生自主創業比例為3.4%。隨著畢業時間的延長，畢業生自主創業比例持續上升。2014屆本科生畢業半年內自主創業比例為2%，畢業三年內自主創業比例升至4.1%，畢業五年內升至4.8%。

在收入方面，從近五年大學畢業生半年內自主創業的月收入來看，自主創業的月收入持續高於同屆畢業生平均水準。報告稱，畢業生自主創業有助於創造更多就業機會，而以教育和零售等為代表的相關領域或因創業門檻較低，成為畢業生創業的首選。

創業 人民幣 薪資

延伸閱讀

5G人才戰搶先開打 半導體業最愛「這五所學校」畢業生

史上最慘澹求職季！畢業生找工作面試必備「這兩題」

強！南藝大應音系畢業生「長大以後」 破8百萬點閱率

境外生解禁 增星馬日韓斯里蘭卡5國

相關新聞

台北女孩 家鄉仙草帶到成都

台北女孩宓欣怡的成都生活開始於2009年。那一年，她因愛情放棄了海外的工作，來到四川成都定居。在朋友的鼓勵下，她決定創立...

報告：陸大學畢業生平均月收入約2.3萬

今（9）日在北京發布的《就業藍皮書》顯示，2019屆本科（大學）畢業生平均月收入為5,440元（人民幣，下同），約新台幣...

四川廣漢鞭炮廠爆炸致6人受傷

7月8日晚，四川德陽廣漢市一鞭炮廠發生爆炸。事故致6人受傷，2人重傷、4人輕傷。現場火勢已得到控制，事故發生原因正在調查中。

貴州安六高鐵 開通營運

中國鐵路成都局集團有限公司表示，新建安順至六盤水高速鐵路（下稱，安六高鐵）將於7月8日開通運營，貴陽至六盤水最快1小時0...

貴州安六高鐵 正式開通運營

2020年7月8日7時03分，隨著G2954次動車駛出貴州六盤水火車站，安順至六盤水高速鐵路（安六高鐵）正式開通運營。

極度瀕危細嘴兀鷲 雲南首現蹤

近日，雲南省普洱市景谷縣公安局森林警察大隊救助了一隻大鳥。經鳥類專家鑒定，該鳥為極度瀕危物種細嘴兀鷲，這是雲南省內首次記...

湖北黃梅山泥傾瀉致9人被埋 數百名考生受洪水圍困坐挖土機趕考

因新冠疫情影響，逾千萬大陸高考考生延至周二（7日）應試。適逢大陸連日暴雨，多地出現水浸，大量民眾受災，而許多考生赴考途中也交通受阻。

圓明園古蓮沉睡百年 蓮二代兒孫滿「塘」

繼2019年沈睡百年的圓明園古蓮成功「復活」開花後，圓明園今年古蓮成功擴繁、孕育新生，由古蓮孕育出的古蓮二代花苞已綻放，目前進入盛開期，「兒孫滿塘」。

成都2熊貓寶寶過敏亡？ 網友疑瞞報：還有好幾隻生死未卜

四川成都大熊貓繁育研究基地6日宣布，兩隻大熊貓寶寶「順順」及「溜溜」於今年4月26日出現拒絕進食、急性腹瀉等症狀，後來又在治療過程中產生嚴重過敏反應，經過多名專家診症未有改善，結果分別在5月11日及20日死亡。有網民對通報在事發逾月後才發出及大熊貓真正死因表示質疑。

李克強：貴州等地方要加大新基建支持力度

大陸最近積極大力發展新基建。大陸國務院總理李克強6日至7日在貴州省委書記孫志剛、省長諶貽琴陪同下，在銅仁、貴陽考察，李克...

「生於SARS，考於新冠」 2020高考考生成特殊一代

中國高考作文共有10套試卷，教育部考試中心命制5套，分別為全國Ⅰ卷、全國II卷、全國III卷、新高考Ⅰ卷（今年山東使用）、新高考II卷（今年海南使用），北京、天津、上海、浙江、江蘇自主命制5套，共有十個不同的作文題目。其中，疫情和中華民族的偉大復興是命題的重點。

50年一遇大洪災 安徽歙縣高考被迫延期

中國南方暴雨引發安徽黃山歙縣嚴重城市洪澇，造成千餘名高考考生被困，無法及時趕赴考場應試，官方決定將歙縣原定7日舉行的高考語文、數學考試延到9日。由於歷經洪災的考生至今驚魂未定，且擔心補考影響成績，情緒波動，相關學校已對考生展開心理疏導。

熱門新聞

5個月只賣43輛 納智捷品牌傳退出大陸市場

FBI言論攻擊 陸怒嗆：不要以為陸安全部門吃素的

女在外租屋竟遇前房客持菜刀闖空門 還遭威脅「同居三天」

香港中文大學畢業典禮 聽到中共國歌集體向後轉

拔智齒血流10日…湖南年輕爸爸不治 醫生：血液全是細菌

反制美「西藏對等旅行法」 陸出手限制美國人簽證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。