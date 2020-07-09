報告：陸大學畢業生平均月收入約2.3萬

今（9）日在北京發布的《就業藍皮書》顯示，2019屆本科（大學）畢業生平均月收入為5,440元（人民幣，下同），約新台幣2.3萬元，高職畢業生平均月收入為4,295元。從近五年大學畢業生半年內自主創業的月收入來看，自主創業的月收入持續高於同屆畢業生平均水準。

中新網報導，這份報告分為本科篇和高職篇兩部分，由麥可思研究院撰寫。調查顯示，2019屆本科畢業生平均月收入為人民幣5,440元，高職畢業生平均月收入為4,295元；剔除通貨膨脹因素的影響外，與2015屆相比，五年來本科生起薪漲幅為23.6%，高職生起薪漲幅為15.7%。

報告稱，與城鎮居民收入相比，2019屆畢業生月收入明顯高於城鎮居民2019年月均可支配收入(3,530元)。

從專業角度來看，2019屆本科畢業生月收入最高的學科門類是工學(5,809元)，最低的是歷史學(4,592元)。電腦類、電子資訊類、自動化類等本科專業畢業生薪資較高，2019屆平均月收入分別為6,858元、6,145元、5,899元。而無論是本科還是高職，電腦類專業畢業生薪資均較高。

調查顯示，2019屆本科畢業生自主創業比例為1.6%，高職畢業生自主創業比例為3.4%。隨著畢業時間的延長，畢業生自主創業比例持續上升。2014屆本科生畢業半年內自主創業比例為2%，畢業三年內自主創業比例升至4.1%，畢業五年內升至4.8%。

在收入方面，從近五年大學畢業生半年內自主創業的月收入來看，自主創業的月收入持續高於同屆畢業生平均水準。報告稱，畢業生自主創業有助於創造更多就業機會，而以教育和零售等為代表的相關領域或因創業門檻較低，成為畢業生創業的首選。