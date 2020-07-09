台北女孩 家鄉仙草帶到成都

台北女孩宓欣怡的成都生活開始於2009年。那一年，她因愛情放棄了海外的工作，來到四川成都定居。在朋友的鼓勵下，她決定創立甜品品牌「仙草宓」，將台灣的仙草味道帶到天府之國。

10年前，宓欣怡與先生在南非工作中相識，後來跟隨祖籍是成都的先生來到四川。宓欣怡說：「剛開始，我非常不願意來。我在台灣出生長大，後來又在美國求學，總覺得那個時候的西南地區還不夠發達。」然而，在大陸做生意的父親鼓勵她，要她看到未來長遠發展，只要認真做事，堅持下去，總會開花結果。

來到成都以後，氣候、飲食等諸多因素的不適應，讓宓欣怡更加想念台灣，一個月要往返台灣兩次。「後來就有朋友建議，既然你那麼想家，為什麼不在成都開一家家鄉味的小店？當時，我對家鄉的記憶還都停留在小時候，一碗燒仙草、一杯鮮榨果汁……。」被朋友說動的她，決定在大陸開一家甜品店，於是，她與仙草宓的故事便開始了。

2009年，宓欣怡嫁到了成都。10餘年，她不僅創立了自己的甜品品牌「仙草宓」，更是從最初的1家門店擴展到現在7家，員工數量也超過了70人。

「在成都創業的11年裡，一直很順利，但這次是真的遇上事兒了。」宓欣怡坦言，公司將2020年視為重要的一年，提前進行改組，吸納了新的股東，準備在新的一年「拚一把」。但新冠肺炎疫情的突然爆發，對依賴於人流的餐飲業打擊巨大。

「春節前，我們從農戶家訂了10萬元的原材料水果，本想趁節日期間把生意做好。但因為疫情原因，大年初一，成都的7家門店就停工了；沒有銷量，員工成本和食材囤積的壓力，讓資金流快撐不住了，虧損特別嚴重，這是其一；其二是再不想想辦法，鮮果就要壞掉。」思考過後，宓欣怡決定將水果捐贈出去，為抗擊疫情做點事。

2月13日，為響應成都復工復產的號召，宓欣怡恢復了成都市內一家門店的日常營業。但門店位於商場內，人流量幾乎為零。在這個特殊時刻，一名老員工的建議提醒了她：「現在流行私域流量，我們能不能成立一個微信群，自己做精準配送，同時保證服務品質？」微信群隨後建立。2月17日起，宓欣怡和同事一人一輛車，根據群內訂單需求，在成都市範圍內配送甜品，效果立竿見影。「自配送」第一天，門店營業額就達到了2000多元。更重要的是，宓欣怡通過「自配送」，重拾當年創立品牌時的初心。

創業多年，隨著品牌愈做愈大，她也逐漸退居幕後，不常出現在門店。「這次自配送中，許多老顧客說很多年沒見我了，這讓我反思，我的本心是什麼？是通過開店交到朋友，享受與顧客之間的親近感。」

這是宓欣怡在「自配送」中找到的答案。為此，她特意在每一個「自配送」訂單中親筆寫下：「等疫情結束，我要組織一個線下聚會，大家形成一個有愛的社群。」