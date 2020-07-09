極度瀕危細嘴兀鷲 雲南首現蹤

近日，雲南省普洱市景谷縣公安局森林警察大隊救助了一隻大鳥。經鳥類專家鑒定，該鳥為極度瀕危物種細嘴兀鷲，這是雲南省內首次記錄到該物種。

新華社報導，7月4日16時許，景谷鎮派出所民警帶回了一隻體型較大、種類不明的大鳥，這隻鳥為當地村民在響水水庫邊發現。大鳥無明顯外傷，但看起來十分虛弱，於是將其帶回救助。目前，大鳥狀態逐漸好轉，健康狀況良好，暫時寄養在景谷縣公安局森林警察大隊。

經中國科學院昆明動物研究所初步鑒定，確認該鳥為細嘴兀鷲，全世界種群數量為1000-2499隻。

據專家介紹，細嘴兀鷲主要分布在孟加拉國、柬埔寨、印度等地，此前在中國大陸境內僅記錄於西藏東南部。中國科學院昆明動物研究所鳥類課題組計畫對該鳥安裝衛星追蹤器，跟蹤其後續的活動情況，以便進一步開展保護和科研工作。