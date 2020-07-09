貴州安六高鐵 正式開通運營

2020年7月8日7時03分，隨著G2954次動車駛出貴州六盤水火車站，安順至六盤水高速鐵路（安六高鐵）正式開通運營。

中新社報導，安六高鐵於2015年底開工建設，線路全長125公里，位於貴州省西部安順市、六盤水市境內，從滬（上海）昆（雲南昆明）高鐵安順西站引出，向西經六盤水市的六枝特區，於六盤水樞紐水城車站接軌後利用既有滬昆鐵路引入六盤水站。安六高鐵為大陸國家一級（中國國家鐵路一等級別）雙線客運專線，橋隧總長89公里，橋隧比達74.2%。

安六高鐵是貴州省首條時速250公里的城際鐵路，新建黃桶北、六枝南、長箐、冷壩、六盤水東5個車站，改建水城、六盤水2個車站，為滬昆高鐵的延伸和補充，也是貴州省快速城際鐵路網的重要組成部分。通過滬昆高鐵連接起了貴陽、安順、六盤水三個重要城市，沿線城市旅遊資源豐富，民族風情濃郁，歷史文化燦爛。

安六高鐵開通運營後，貴陽至六盤水的鐵路旅行時間可從3.5小時縮短為約1小時，使六盤水市全面接入中國高鐵網。該高鐵的開通，將進一步完善貴州省城際鐵路網、合理引導城鎮空間布局、促進區域經濟交流和旅遊業發展，對於中國大陸西部地區打贏脫貧攻堅戰具有重要意義。

安六高鐵運營初期，鐵路部門將安排開行六盤水至上海、廣州、成都、重慶等方向動車組列車10對，貴陽至六盤水間鐵路旅行時間最快1小時09分可達。