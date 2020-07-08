湖北黃梅山泥傾瀉致9人被埋 數百名考生受洪水圍困坐挖土機趕考

因新冠疫情影響，逾千萬大陸高考考生延至周二（7日）應試。適逢大陸連日暴雨，多地出現水浸，大量民眾受災，而許多考生赴考途中也交通受阻。

周三（8日）上午，湖北黃岡黃梅縣華寧高中近500名住校高考生，因突降暴雨引發的內澇被困，無法趕赴考場。後來當地警方聯同應急部門利用皮划艇往返宿舍救援，並聯繫附近挖土機參與轉運被困考生。

考生們趴在挖土機上，由相關部們救援人員護送到考場。（影片截圖）

此外，黃梅縣大河鎮袁山村當日凌晨4時左右發生山泥傾瀉，導致9人被埋。

綜合陸媒報道，受暴雨影響，黃梅縣華寧高中校內水深達1.6公尺，近500名住校高考生在洪水圍困下無法到考場應試。黃岡及黃梅警方隨後聯合應急救援部門，調集大型挖土機等設備轉送被困考生，最終有300多名考生按時進入考場參加考試。

黃梅教育局表示，被困考生陸續補時參加考試，全部學生在11點30分前完成上午場的開考，下午將準時參加最後一場考試。此外，有人拍攝到黃梅部分高考生要穿泳褲進入考場。

另據黃梅縣防汛抗旱指揮部透露，受特大暴雨影響，黃梅縣大河鎮袁山村3組周三凌晨4時左右突發山泥傾瀉，導致5戶9名民眾被埋。事發後，當局已組織應急、公安、武警、衛生、醫療參與救援和搶救被困人員。目前該村其他40多名村民已全部轉移到安全地帶。

據悉，7月8日0時至6時，黃梅縣普降大暴雨200毫米以上，大河鎮最大達353毫米，超歷史極值。

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文章授權轉載自《香港01》