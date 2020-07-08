圓明園古蓮沉睡百年 蓮二代兒孫滿「塘」

繼2019年沈睡百年的圓明園古蓮成功「復活」開花後，圓明園今年古蓮成功擴繁、孕育新生，由古蓮孕育出的古蓮二代花苞已綻放，目前進入盛開期，「兒孫滿塘」。

新京報報導，考古人員2017年首次在長春園東南隅的如園遺址，陸續在鏡香池內發現了11顆古蓮子。專家根據圓明園歷史和如園歷史推測，這些蓮子至少已在地下埋藏百年。圓明園管理處將它們送到中國科學院植物研究所，其中6顆古蓮子成功發芽結藕，並在去年成功復活開花。

今年，圓明園對去年開花的兩個古蓮條池進行翻池擴繁，共擴繁出80平方米。

圓明園花卉基地專家趙哀梅表示，古蓮子之所以歷經百年仍能萌芽、生根、開花，一方面它一直被埋在溫度低、濕度小、少微生物干擾的泥炭土中，不具有生根發芽的條件；另一方面，古蓮子的外面有一層硬殼，能防止水分和空氣內滲和外洩。

在蓮子裡還有一個小氣室，裡面大約存貯著0.2立方毫米的空氣，可以維持古蓮子生命。古蓮子含的水分也極少，只有12%。在這種干燥、低溫和密閉的條件下，古蓮子長期休眠，新陳代謝幾乎停止。

據報導，為了提高其開花率，在蓮子培育成功後，放在專用荷花品種池種植，加強栽培管理，並由園內的保安看護古蓮苗種植池，保證古蓮的生長不受到不必要的影響。

趙哀梅表示，會繼續觀察古蓮的擴繁生長情況，看是否能採集到種子，再進行培育。