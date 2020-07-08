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成都2熊貓寶寶過敏亡？ 網友疑瞞報：還有好幾隻生死未卜

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

四川成都大熊貓繁育研究基地6日宣布，兩隻大熊貓寶寶「順順」及「溜溜」於今年4月26日出現拒絕進食、急性腹瀉等症狀，後來又在治療過程中產生嚴重過敏反應，經過多名專家診症未有改善，結果分別在5月11日及20日死亡。有網民對通報在事發逾月後才發出及大熊貓真正死因表示質疑。

中新網報導，順順及溜溜在去年10月11日出世，是近10年來在當年最晚出生的「遲到兄妹」。據通報指出，牠們今年4月26日突然拒絕進食，並出現急性腹瀉等情況，繁育研究基地隨即將其隔離，並進行抗感染及營養支持等療法；但在治療過程中，順順和溜溜出現嚴重過敏反應，導致眼球外突、下頜水腫、舌頭腫大發紺並堵塞氣道、口腔黏膜水腫發紺、肛門水腫外翻及呼吸暫停等。

獸醫團隊繼續盡力搶救，可惜順順和溜溜仍不斷出現突發性且愈來愈嚴重的過敏反應，加上無法進食，兩幼崽只能依靠腸道外營養支持維持生命。

通報稱，獸醫團隊曾多次邀請省內三甲醫院多名知名專家前來診症，可惜順順與溜溜的病情未見改善，在醫護人員24小時看護下，溜溜因多器官功能衰竭於5月11日死亡，順順在5月20日也告不治，病亡時僅七個月大。

繁育研究基地指出，大熊貓的過敏反應在臨床獸醫學上偶有發生，但像順順和溜溜如此嚴重且反覆出現的過敏類型，在圈養大熊貓史上尚屬首次；獸醫團隊已採集樣本，並與有關研究機構合作展開多方面篩查，希望早日找到過敏原因和解決辦法。

消息公布後，不少網民表示難過外，也質疑通報延遲發出以及大熊貓病亡原因，「五月走的，現在才公布，還有好幾隻生死未卜，基地罪大惡極」、「都拒食了，不吃飯怎麼會有腹瀉？明顯有問題啊」。有網民認為，基地招募「體驗大熊貓飼養員」和「環球志願者」，極易導致大熊貓感染。

獸醫 過敏反應

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