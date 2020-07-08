50年一遇大洪災 安徽歙縣高考被迫延期

中國南方暴雨引發安徽黃山歙縣嚴重城市洪澇，造成千餘名高考考生被困，無法及時趕赴考場應試，官方決定將歙縣原定7日舉行的高考語文、數學考試延到9日。由於歷經洪災的考生至今驚魂未定，且擔心補考影響成績，情緒波動，相關學校已對考生展開心理疏導。

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綜合媒體報導，歙縣凌晨遭遇50年一遇的洪澇災害，城內多條河流水位上漲，城區積水嚴重。由於適逢中國全國普通高等學校招生統一考試日，歙縣考區歙縣中學、歙縣二中兩個考點大部分考生因水災無法進入考點。歙縣教育局局長汪天平表示，截至上午10時，歙縣2000多名考生，只有500多名抵達考場。官方於是宣布語數兩科考試都延期。

「水是一夜之間突然漲起來的！」南方都市報報導，在歙縣古城經營旅館的夏女士的外甥女是今年高考生，她表示，很多考生直接被困在了路上，「縣城積水最深能到1.7米身高男子的大腿處。」被困考生急得打120求助，後來救援中心送了船過來，一些考生就坐皮划艇去考點。

有傳言指歙縣的嚴重城市洪澇與水庫洩洪有關，歙縣防汛抗旱指揮部工作人員回覆稱，洪水與水庫洩洪無關，「是上游降雨量太大，已經超過水庫的調控能力，水從大壩上漫過去了」。

新京報報導，歙縣一早就開始下暴雨，凌晨5點啟動城區防洪二級響應。為了趕到考場，有考生蹚水前進仍受阻，更多人被困在學校或家中無法出門。歙縣中學的許老師也被洪水堵在了從家到學校的路上，「第一次見到這麼大的暴雨和洪澇，當時水有齊腰深，根本沒辦法過去。」

暴雨中，森林消防局機動支隊駐皖三大隊出動30名指戰員和4艘橡皮艇，轉移了數十名被困考生。有考生好不容易趕到考場，卻接獲「上午的語文考試取消，考生可以自行回家，準備下午的數學考試。」通知，考生家長說，多處道路受阻，他們克服困難趕來， 又要他們回去，「這種大洪水如何再回去？」

午間，部分學校安排趕到考場的考生到食堂吃飯、到教室自習，準備下午的數學考試。下午1點左右，考生和家長又接到學校通知，「下午的數學考試取消。」此時已有家長和考生情緒浮動。

新京報報導，一天內兩次考試延期，有考生發微博描述「收到語文停考的通知後，中午回家休息，睡醒後得知下午的考試也取消了，情緒難免波動。」

歙縣中學許老師稱，接到教育部門取消考試的通知後，學校已安撫考生情緒。