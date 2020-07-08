「生於SARS，考於新冠」 2020高考考生成特殊一代

中國高考作文共有10套試卷，教育部考試中心命制5套，分別為全國Ⅰ卷、全國II卷、全國III卷、新高考Ⅰ卷（今年山東使用）、新高考II卷（今年海南使用），北京、天津、上海、浙江、江蘇自主命制5套，共有十個不同的作文題目。其中，疫情和中華民族的偉大復興是命題的重點。

「生於非典（SARS），考於新冠，這一屆考生注定不凡！」昨天，不少中國媒體以此為題報導，指出今年的高考生，很多正是生於2003年非典疫情時期。而今年語文作文，又碰上「疫情」成為不同考卷熱門作文題。

人民日報報導，語文專家評估，試題把握時代精神，落實立德樹人根本任務，依託高考評價體系，加關鍵能力考查。

例如新高考Ⅰ卷作文題「疫情中的距離與聯繫」，選取中國抗疫中最具代表性的場景，和特定的視角提出寫作要求，引導學生結合自己參與全民抗疫的切身體驗，深入思考在人民生命安全面臨重大威脅的關鍵時刻，中國所取得的戰略成果，從中發現和闡述中國抗疫行動所顯示出來的制度優勢、綜合國力、文化底色，意在引發學生深入思考中國青年的歷史使命、責任擔當、價值選擇。

全國Ⅲ卷實用類閱讀資料《對話〈鍾南山：蒼生在上〉作者》、全國Ⅰ卷文言文閱讀資料《宋史蘇軾傳》等，都體現出可貴的擔當精神和家國情懷。

全國Ⅱ卷作文題「攜手世界，共創未來」，將學生帶入全球抗疫的行程之中，引導學生從相互支持、團結合作入手，思考人類的危機應對之道，進而思考人類的發展未來，體會人類命運共同體思想的前瞻性，感受青年在危機情境下的責任與擔當，要求學生展現出當代中國青年的精神風貌，發出中國聲音。

北京卷作文「每一顆都有自己的功用」以北斗三號最後一顆衛星成功發射為切入口，引導學生思考個人在集體、社會、國家、世界發展中的責任和使命。

全國Ⅰ卷作文題「歷史人物評說」，資料有齊桓公、管仲、鮑叔君臣合作、共成霸業的歷史性陳述，有後人對歷史人物的不同評騭，讓學生感受歷史，品評人物，觀照現實，思考個人發展，從中體會中華優秀傳統文化的豐富內涵，汲取精神力量，堅定文化自信，實現個人品德修養的提高。

天津作文題「中國面孔」包含傳統文化的家國情懷、中國科技的世界貢獻、普通民眾的奉獻精神，可引導學生思考中華民族發憤圖強、眾志成城、守望相助的文化底蘊。