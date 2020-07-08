拔智齒血流10日…湖南年輕爸爸不治 醫生：血液全是細菌
湖南省長沙市26歲男子劉國帆在今年5月25日前往醫院拔除智慧齒，惟其後大量出血，醫生認為他可能患上急性白血病，將他送入深切治療部，延至6月9日因腦出血導致腦疝（顱內壓過高的併發症）死亡。家屬表示，從未聽說劉國帆患有白血病，深信其死亡與拔牙有關。
劉國帆當日到中諾口腔醫院拔智慧齒前，曾向家姐劉歡傳訊息稱「我今天拔牙了，不用再受罪了」；5月30日劉國帆在網上發文求救稱，約花了20分鐘拔掉智慧齒，以為從此可以大吃大喝，但嘴巴內卻開始大量出血，「我不敢取下口罩和別人說話，棉球不離身，一嘴的血腥味，我自己都快受不了自己，痛苦的是它依舊在流血，根本不受我的控制，喝水都要小心翼翼。」
6月4日，劉國帆往長沙市中心醫院求醫，醫生檢查後發現他左下智慧齒牙齦局部發黑，血培養危急值報告為革蘭氏陽性菌感染，認為他很可能患上急性白血病。劉歡表示，弟弟從未試過流血不止，也未聽說他患白血病，「醫生懷疑可能是細菌感染引起的高燒，血液裡面全是細菌，可他全身上下就只有拔牙一個傷口。」
到了6月6日，深切治療部醫生建議劉國帆轉至血液科接受更全面治療。劉歡說，那時她終於親眼見到弟弟，「（他）以前是特別活潑的男孩子，變得很憔悴，面無血色，左下腿腫得特別厲害，沒有力氣。當時他仍神志清醒，問我們自己是不是快不行了，如果自己得了很嚴重的病，就不要治了，別浪費錢。」
兩日後，劉國帆陷入昏迷，經檢查後發現腦內出血，醫生坦言生存機會非常渺茫，於是讓家屬發出病危通知；6月9日上午約9時，劉國帆離開人世。
姐：還要瞞着弟弟的5歲女兒
劉歡表示，家人完全無法接受弟弟離世，年過半百的母親終日以淚洗面，晚上無法入睡，還要瞞着弟弟的5歲女兒欣欣（化名），「欣欣似懂非懂，她有時候會問我們，爸爸是不是在天上看着她呢？我們都不知道怎麼讓這個5歲的小女孩接受沒有爸爸的現實。」
劉歡透露，家人事後曾往長沙中諾口腔醫院，但始終沒有得到明確答覆，「給弟弟拔牙的醫生一直沒有露面，醫院也一直在推諉，至今沒有給我們一個解釋。」院方發言人稱，院長已與當事人家屬溝通好，現時正在調查事件。
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文章授權轉載自《香港01》
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