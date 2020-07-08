大陸7日新冠肺炎新增確診7例 均為境外移入

據國家衛健委網站消息，7月7日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外移入病例（內蒙古4例，山西1例，廣東1例，雲南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

北京市衛健委通報，7日0時至24時，北京無新增報告本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者，治癒出院病例13例。這也是北京連續第二天零確診。

在北京新發地市場爆發這波疫情以來，從6月11日0時至7月7日24時，累計報告新冠肺炎本地確診病例335例，在地壇醫院307例，治癒出院28例。尚在觀察的無症狀感染者31例。

另，7月6日0時至24時，北京西城區白紙坊街道、海淀區永定路街道由中風險地區調整為低風險地區。

截至6日24時，北京市只剩一個疫情高風險地區：豐台區花鄉（地區）鄉；中風險地區則有18個，包括：海淀區田村路街道、四季青（地區）鎮；豐台區豐台街道、南苑街道、盧溝橋街道、馬家堡街道、南苑（地區）鄉、盧溝橋（地區）鄉、新村街道；大興區北臧村鎮、黃村（地區）鎮、青雲店鎮、魏善莊鎮、興豐街道、觀音寺街道、高米店街道、西紅門（地區）鎮；昌平區回龍觀街道。