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港女扮護士偷初生嬰遭輕判1年10月 網民：鼓勵拐賣人口？

香港01 / 李納德 / 報導
女犯人換上護士服，在院內尋找嬰兒。圖 / 微博
女犯人換上護士服，在院內尋找嬰兒。圖 / 微博

準媽媽失去孩子的痛苦非外人可想像，但這是偷別人孩子的理由嗎？貴州一名女子去年潛入當地醫院，到護士室偷走護士服後，在病房偷走一名出生不到24小時的初生嬰。案件日前審理，女子聲稱因為自己流產，怕被伴侶拋棄，所以假裝仍懷孕，再偷走別人的孩子，終判監1年10個月。然而，不少內地網民炮轟刑罰實在太輕，又質疑這名女子犯案的手法熟練。

這宗拐子案發生於2019年12月8日凌晨5時，化名阿秀的女犯人潛入貴州惠水縣漣江醫院，走到護士休息室內偷走護士服。當她順利假裝成護士走入婦產科病房時，趁病房內的職員熟睡之際，在病房內偷抱走一名出生不到24小時的寶寶，但最終被人發現。

案情聽起來早有預謀，阿秀就解釋自己之前懷了情人阿倫（化名）的兒子，但懷孕時不慎跌倒以致流產，她害怕因此被情人拋棄，掩之後一直假裝仍然懷孕，但快到預產期時心裏壓力很大，才想出要到醫院偷一個孩子回來養。

內地法官指阿秀的犯罪事實證據充分，判拐騙兒童罪成，但念及她自願交代犯案詳情，如實供述，「認罪態度好，初犯、偶犯」，故輕判1年10個月。

然而，事件在微博引起很大爭議，許多人認為偷拐孩子只判不夠兩年的刑期是太輕，「現在外邊打個架都能判一年多了」，又質疑她的行為如何成功就是毀了別人的完整家庭。甚至質疑她的犯罪過程看起來很熟練，儼如一個「慣犯」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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