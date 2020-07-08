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內蒙古發現3個鼠疫疫點 15名密切接觸者已隔離

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為內蒙古巴彥淖爾市早前舉行的馬文化節。（新華社）
圖為內蒙古巴彥淖爾市早前舉行的馬文化節。（新華社）

內蒙古自治區衛生健康委官方網站7日通報，內蒙古發現3個鼠疫疫點，1名確診病例的15名密切接觸者已實施居家醫學隔離觀察。

據中新社報導，鼠疫是鼠疫桿菌引起的自然疫源性疾病，傳染性强，人群普遍易感，是危害人類最嚴重的烈性傳染病之一，屬國際檢疫傳染病，位列中國法定甲類傳染病之首。

內蒙古衛生健康委副主任伏瑞峰指出，7月5日凌晨，內蒙古衛生健康委接到巴彥淖爾市衛生健康委報告，烏拉特中旗收治的一比特患者被判定為腺鼠疫疑似病例，典型症狀為發熱，右側大腿腹股溝可觸及腫大淋巴結且有壓痛；5日下午，經內蒙古綜合疾控中心實驗室覆核，並結合臨床症狀和流行病學史，確診為腺鼠疫。

「接到報告後，內蒙古衛生健康委派出醫療專家、疾控專家趕赴烏拉特中旗，指導當地全力開展患者救治和疫情防控工作。」伏瑞峰稱，截至7月6日，確診患者體溫、脈搏、血壓、呼吸、心率均正常，飲食、精神、睡眠較先前好轉，各項生命體徵平穩。

伏瑞峰介紹，目前已在3個疫點檢出鼠疫菌，其中1個疫點即為確診患者所在地烏拉特中旗溫更鎮。這個疫點在6月18日發現4隻自斃鼠，後判定為疫鼠。

根據目前的流行病學資料看，患者日常生活以草場放牧為主，一直在該疫點附近生產生活。患者自述發病前10天未接觸鼠疫患者或發熱患者，未剝食過野生動物，未接觸過死動物和死鼠。

疫情發生後，烏拉特中旗緊急啟動了突發公共衛生事件IV級應急回應和Ⅲ級防控預警。目前已對確診患者的15名密切接觸者全部實施居家醫學隔離觀察措施，同時對疫點進行消毒殺菌。目前疫區處理面積達3.6平方公里，密切接觸人員中均未出現異常症狀。

內蒙古 患者

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