德陽二重裝備 助力烏東德水電發電

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「二重裝備」為烏東德水電站水輪發電機組提供重要零部件設備，圖為「二重裝備」生產的水電機組大型部件上冠。圖／本報四川德陽傳真
「二重裝備」為烏東德水電站水輪發電機組提供重要零部件設備，圖為「二重裝備」生產的水電機組大型部件上冠。圖／本報四川德陽傳真

投資超過千億人民幣的巨型水電站－金沙江烏東德水電站首批機組，投產發電。總部位於四川德陽的國機重裝所屬二重裝備（簡稱「二重裝備」），為該電站水輪發電機組提供重要零部件設備，發揮重要作用。

烏東德水電站位於雲南省祿勸彝族苗族自治縣和四川會東縣交界的金沙江河道，總裝機容量1020萬千瓦，是大陸第四、世界第七大超級水電站，共安裝12台單機容量85萬千瓦的水輪發電機組，是世界上目前已投產的最大水輪發電機組。按照計畫，電站將於2021年實現全部機組投產發電，是大陸實施「西電東送」戰略，構建清潔低碳、安全高效能源體系的重要支撐性工程。未來將與下游白鶴灘、溪洛渡、向家壩電站，共同構築起世界最大的清潔能源走廊。

二重裝備承擔了該電站水電機組的重大關鍵部件上冠、下環、水輪機主軸、發電機主軸、葉片等高端鑄鍛件的製造任務。針對產品結構複雜、製造品質等級高、難度大等特點，二重裝備先後突破了重重關鍵技術「瓶頸」，掌握了超大噸位超低碳不銹鋼雙包VOD精煉和成分穩定控制技術，探索出分瓣式大尺寸鑄件精加工後組裝尺寸保證措施，在材料、冶煉、鍛造、工藝、加工、熱處理、表面處理等多個專業領域，取得卓越成績。

烏東德水電站 人民幣

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