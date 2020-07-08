貴州安六高鐵 開通營運

中國鐵路成都局集團有限公司表示，新建安順至六盤水高速鐵路（下稱，安六高鐵）將於7月8日開通運營，貴陽至六盤水最快1小時09分可達。

中新社報導，安六高鐵位於貴州省西部安順市、六盤水市境內，為客運專線，線路全長125公里，設計時速為每小時250公里，共有安順西、黃桶北、六枝南、長箐、冷壩、六盤水東、水城、六盤水等8個車站，其中，安順西、水城、六盤水3個車站為既有站。正線新建橋隧總長89公里，橋隧比達74.2%。

成都局集團公司稱，安六高鐵運營初期，鐵路部門將安排開行六盤水至上海、廣州、成都、重慶等方向動車組列車10對，貴陽至六盤水鐵路最快1小時09分可達。至此，貴州六盤水市全面接入全國高鐵網。

成都局集團公司表示，安六高鐵是貴州省首條時速250公里的城際鐵路，為滬昆高鐵的延伸和補充，也是貴州省快速城際鐵路網的重要組成部分，通過滬昆高鐵連接起了貴陽、安順、六盤水三個重要城市，沿線旅遊資源豐富，民族風情濃郁，歷史文化燦爛。

安六高鐵的開通運營，使六盤水市全面接入全國高鐵網，加快融入貴陽1小時經濟圈，對於合理引導沿線地區城鎮空間布局，促進區域經濟交流和旅遊業發展，打贏西部地區脫貧攻堅戰具有重要意義。鐵路部門自7月7日9時30分起發售安六高鐵動車組列車車票。