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南沙將成大灣區交通樞紐

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著廣東南沙大橋建成通車，深中通道、廣中江高速（廣州段）等項目加快建設，南沙港鐵路龍穴南水道特大橋合龍，慶盛高鐵站、南沙客運港班次加密，粵港澳大灣區「半小時交通圈」正加快構建。

中新社報導，廣州市南沙區政府相關負責人昨表示，南沙正從大灣區地理幾何中心邁向區域綜合交通樞紐。

近幾日，南沙在5天內迎來大灣區三大交通項目：南沙客運港往返深圳機場碼頭航線於6月28日首航；同日，投資逾200億元（人民幣，下同）的廣州南沙至中山高速公路（下稱南中高速）正式開工；大灣區重大交通項目—新建深圳至江門鐵路（下稱深江鐵路）也在7月2日開工建設。　

「目前，珠江兩岸共規劃建設的12條公路鐵路跨江通道中，有7條和南沙直接關聯。將幫助南沙擺脫過去交通末梢的困境，提升其作為整個珠三角交通樞紐的地位，成為灣區各城市交通對接的接合部」。中山大學嶺南學院教授林江說。　廣州市南沙區政府表示，南中高速建成後，將讓南沙快速接駁上深中通道，使深中通道成為一條連接中山、廣州南沙和深圳的「Y」字形跨江通道；深江鐵路建成開通後，將實現深圳前海自貿片區與廣州南沙自貿片區半小時高鐵互聯互通，助大灣區通過鐵路和海南自貿港加速對接。　　

深江鐵路投資總額超513億元，設計時速250公里，建設工期5.5年，建成後途經深圳、廣州、東莞、中山、江門5個地市，以隧道下穿珠江口。

廣東省社科聯副主席李志堅表示，深江鐵路開通，將大大縮短珠三角和西翼片區之間的時空距離，推動地區的經濟發展。該鐵路將對珠江西翼片區承接東翼片區的產業外溢起重要作用，也有利於促進片區間協調發展，加快產業對接。

深圳 廣東 高鐵

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