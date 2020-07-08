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呂文生教球 連接兩岸年輕人
多年前，台灣職業棒球賽場有著20餘年執教經驗的教練呂文生，來到廈門翔安，讓棒球在翔安大嶝中學孩子們的熱血青春裡，擁有一席之地。
每項體育運動都有自己獨特的魅力，對於呂文生來說，最鍾情的就是棒球了。執教20餘載，拿過大大小小的獎項，棒球已融入他的血液。
對他而言，棒球精神遠遠不止「熱血」。呂文生說：「我常常告訴大嶝中學的孩子們，遇到困難未必是壞事。就像投球，投得越遠，遇到的阻力肯定就會越大，要學會迎難而上，全力揮棒擊中球心，突破障礙，就能看到勝利的曙光。」而這也是他眼中的棒球精神。這樣的棒球精神，也在他執教該校棒球隊的過程中一以貫之。
呂文生的目標，是培養一支擁有專業素養的球隊；但目標剛開始，困難就擺在他面前。他說：「首先人才不易得，要找到既熱愛又有天賦的球員不容易，我們教練要下更多苦功；其次是時間難協調，學生利用放學下課的時間才出來訓練；最後是訓練量不夠，好不容易跟學校溝通完之後，又有學生家長站出來反對。」
好在，這樣的困難得到了學校的幫助。從選球員到建場地，再到與學生家長溝通，學校都竭盡所能地為其提供幫助。
呂文生回憶剛來大嶝中學時，校長堅定地跟他說：「只要你願意教，就一定有人願意打，其他的不用擔心。」校長的話讓他看到學校發展好棒球的決心，也讓他覺得無論如何也要把這支球隊帶好。
為了讓學校棒球隊的隊員們更快地成長，呂文生常常邀請台灣的青少年棒球隊來廈門，與大嶝中學棒球隊比賽交流。2012年，大嶝中學棒球場投用。而後，該校被確立為「中國棒球青少年後備人才培養基地」。
對呂文生來說，選擇來到大陸，就是希望盡自己所能，為兩岸棒球交流發展做些事。「但願小小的棒球能劃過長空，在海峽之間架起一座友好交流的平台，連接兩岸年輕人共同的熱愛。」
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