鼠疫現蹤 內蒙古：草原旅遊安全勿接觸野生動物

中國內蒙古巴彥淖爾市4日發現一名牧民感染線鼠疫，內蒙古官員表示，當地5家草原旅遊景區已經關閉，其他內蒙古草原旅遊仍是安全的，並要求景區不讓遊客接觸野生動物、不建議景區外露營。

每年春末夏初是內蒙古草原的旅遊旺季，但內蒙古巴彥淖爾市已在5日發布鼠疫防控3級預警資訊。

內蒙古文化和旅遊廳副廳長蔚治國今天在新聞發布會上表示，巴彥淖爾市對烏拉特中旗5家草原旅遊景區關閉，嚴禁遊客進入疫源地及周邊旅遊。同時，對草原旅遊景區疫情防控情況進行全面排查，對遊客發布安全提示。

中新網引述蔚治國說，已要求各地草原旅遊景區不安排遊客接觸野生動物，不提供野生動物食品；對旅遊景區進行了滅鼠滅蚤，徹底切斷疫源等強有力疫情防控措施。此外，也不主張在草原旅遊景區之外露營。

報導說，此次發現鼠疫的烏拉特中旗位於巴彥淖爾市東北部，總面積僅2.3萬平方公里，並非草原旅遊核心區域。內蒙古幅員遼闊，總面積118.3萬平方公里。